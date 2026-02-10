La Liga BetPlay sigue su curso con dos partidazos para la noche de miércoles en Bogotá

Deportivo Cali y Millonarios - Foto: Redes sociales del Deportivo Cali tomada el 10 de febrero del 2026

La liga colombiana ha comenzado con todo durante este 2026. Partidazos, golazos y emociones por doquier se han hecho sentir por parte de los 20 equipos participantes y, esta jornada 6, no es la excepción. Para la noche de miércoles, la atención se centra en dos juegos donde habrá una diversidad de intereses, teniendo en cuenta las realidades de los cuatro elencos.

Millonarios vs. Águilas Doradas

El equipo bogotano llega urgido de puntos: Millonarios no ha sumado victorias en sus cinco juegos por liga, con dos empates y tres derrotas; solo anota un promedio de 0.6 goles por partido en este inicio de torneo, lo que subraya su dificultad para encontrar goles y el mal trabajo defensivo.

El conjunto dirigido por Fabián Bustos buscará recuperar terreno en la tabla con figuras como Rodrigo Contreras y Falcao García liderando el ataque, especialmente frente a un rival que no se ha mostrado muy vulnerable.

Por su parte, Águilas Doradas llega con mejor presente, ocupando la séptima casilla en la tabla y con buenas actuaciones recientes como el triunfo 3-2 ante Cúcuta Deportivo, que dejó ver su poder de reacción con la épica remontada.

Internacional de Bogotá vs. Deportivo Cali

El conjunto capitalino vive uno de sus mejores momentos recientes y llega como líder de la tabla con 10 puntos tras la quinta jornada, producto de 3 victorias, 1 empate y 1 derrota en el inicio del torneo, consolidándose como una de las revelaciones de la temporada.

Bajo la dirección de Ricardo Valiño, Internacional ha mostrado equilibrio entre defensa y ataque, destacando nombres como Dereck Moncada, máximo goleador del equipo con 4 tantos, y Kevin Parra, clave en la generación ofensiva.

Por su parte, Deportivo Cali suma 7 puntos y ha sido irregular fuera de casa, sin victorias como visitante hasta ahora. El plantel azucarero aterriza con nombres importantes como Steven Rodríguez y Johan Martínez, quienes justamente vienen de ser dos de los mejores hombres del plantel en el último duelo contra Millonarios.