Definidos los grupos de la Copa Libertadores Sub-20: Este será el camino que afrontará el Medellín

La CONMEBOL llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores Sub-20 2026 el 10 de febrero en su sede de Luque, Paraguay, con el objetivo de organizar la primera etapa del torneo juvenil de clubes más importante de Sudamérica. La competencia se disputará en Ecuador entre el 7 y el 22 de marzo de 2026 y contará con la participación de 12 equipos representantes de las diez asociaciones afiliadas a la confederación.

El formato del certamen establece que los clubes se distribuyan en tres grupos de cuatro equipos (Grupo A, B y C). Tras la fase de grupos, avanzarán a las semifinales los primeros de cada zona y el mejor segundo entre todos los grupos, completando así el cuadro de cuatro equipos que pelearán por el título.

Para el sorteo, la CONMEBOL utilizó un sistema de bombos, que busca equilibrar los grupos según el rendimiento histórico de cada asociación en ediciones anteriores del torneo Sub-20. Además, se aplicó una regla clave: equipos de la misma asociación no pueden quedar en el mismo grupo, garantizando variedad de países en cada zona.

Antes de la ceremonia, los 12 equipos fueron repartidos en cuatro bombos:

Bombo 1: Flamengo (Brasil, campeón defensor), Palmeiras (Brasil) y Belgrano (Argentina).

Flamengo (Brasil, campeón defensor), Palmeiras (Brasil) y Belgrano (Argentina). Bombo 2: Nacional (Uruguay), Sporting Cristal (Perú) e Independiente Medellín (Colombia).

Nacional (Uruguay), Sporting Cristal (Perú) e Independiente Medellín (Colombia). Bombo 3: Olimpia (Paraguay), Santiago Wanderers (Chile) y Bolívar (Bolivia).

Olimpia (Paraguay), Santiago Wanderers (Chile) y Bolívar (Bolivia). Bombo 4: LDU Quito (Ecuador), Estudiantes de Mérida (Venezuela) y Universidad Católica (Ecuador).

Como particularidad, Flamengo, al ser el campeón vigente, fue ubicado automáticamente en la posición A1 del Grupo A. A partir de ahí, el procedimiento consistió en ir extrayendo bolillas de cada bombo para completar las posiciones A2, A3 y A4; luego las del Grupo B (B1 a B4) y finalmente las del Grupo C (C1 a C4), siempre respetando el criterio de no repetir países dentro de una misma zona.

Cada equipo del Bombo 2 fue asignado a una de las posiciones “2” (A2, B2 o C2), los del Bombo 3 a las posiciones “3”, y los del Bombo 4 a las posiciones “4”. De esta manera se garantiza que en cada grupo haya un club de cada bombo, lo que equilibra la competencia.

El sorteo no solo define los rivales, sino también el orden de los partidos dentro de cada grupo, lo que permite a los clubes planificar su preparación, logística y estrategia. En torneos juveniles, esta etapa es clave, ya que muchos de los futbolistas están dando sus primeros pasos en el escenario internacional.

Así, con bombos definidos, reglas claras y un formato compacto, la CONMEBOL dio el puntapié inicial a la Libertadores Sub-20 2026, una vitrina fundamental para el desarrollo y la proyección de las futuras figuras del fútbol sudamericano.

Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores Sub-20 2026

Grupo A

Flamengo

Independiente Medellín

Bolívar

Estudiantes de Merida

Grupo B

Palmeiras

Sporting Cristal

Olimpia

Universidad Católica de Ecuador

Grupo C

Belgrano

Nacional de Uruguay

Santiago Wanderers

LDU Quito