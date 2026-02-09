UEFA presentó el nuevo balón de la Champions League para las fases finales y ya se está robando todas las miradas

La UEFA y adidas presentaron oficialmente el nuevo balón que se utilizará en la fase decisiva de la UEFA Champions League 2025-26, es decir, desde las rondas eliminatorias hasta la gran final. El anuncio se realizó en la antesala del reinicio del torneo europeo y confirma que este diseño no se empleará durante la fase de liga, sino exclusivamente en los cruces definitivos del certamen.

El balón forma parte de la tradicional renovación estética que acompaña cada edición de la Champions League y está inspirado en la sede de la final, que en esta temporada será Budapest, Hungría. En su diseño predominan los paneles en forma de estrella característicos del torneo, combinados con una base clara y detalles en tonos púrpura y colores vivos que hacen referencia al arte, la arquitectura y la identidad cultural de la capital húngara.

A diferencia del balón utilizado en la fase de liga, que fue presentado meses atrás junto al nuevo formato del torneo, este modelo está reservado únicamente para los partidos de mayor exigencia: playoffs, octavos de final, cuartos, semifinales y la final. De esta manera, la UEFA mantiene la costumbre de introducir un balón especial para el tramo definitivo de la competición, dándole un sello propio a los encuentros más determinantes del calendario.

Desde el punto de vista técnico, Adidas explicó que el balón conserva la tecnología de fabricación termosellada y sin costuras, lo que garantiza una superficie más uniforme, mayor precisión en el golpeo y estabilidad en vuelo. Estas características buscan responder a las exigencias del fútbol de alto rendimiento y a las condiciones variables que se presentan en los partidos de eliminación directa.

El lanzamiento también coincide con la celebración de más de dos décadas de colaboración entre adidas y la Champions League, una de las asociaciones más reconocidas en el deporte mundial. A lo largo de los años, el balón del torneo se ha convertido en un símbolo del certamen, asociado a momentos históricos y a figuras que marcaron época en el fútbol europeo.

La UEFA confirmó que este balón comenzará a rodar oficialmente a partir del inicio de las rondas eliminatorias, cuando la competición entre en su etapa más exigente y mediática. De esta manera, el organismo europeo diferencia claramente el material de juego de la fase regular y el de las instancias finales, reforzando el carácter especial de los partidos que definen al campeón de Europa.

Con este lanzamiento, la Champions League suma un nuevo elemento distintivo para su tramo decisivo, combinando tradición, diseño y tecnología en un balón que acompañará los encuentros más importantes del torneo hasta la final que se disputará en Budapest.