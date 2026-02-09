Gabriel Fuentes podría dejar de jugar en Brasil para poder asegurarse más minutos antes del Mundial

El lateral izquierdo colombiano Gabriel Fuentes se encuentra muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Club América, luego de que las negociaciones con su actual equipo, el Fluminense de Brasil, entraran en una etapa avanzada. Aunque todavía no existe un anuncio oficial por parte de ninguno de los clubes, las conversaciones han progresado de manera positiva y el fichaje podría cerrarse antes del final del mercado de pases.

Fuentes, de 28 años, es un defensor con recorrido internacional que ha tenido pasos por el fútbol colombiano, europeo y brasileño. En Colombia se dio a conocer con el Junior de Barranquilla, donde fue campeón y se consolidó como uno de los laterales más regulares de la liga. Posteriormente, dio el salto al fútbol de Europa con el Girona de España y más tarde recaló en Fluminense, club con el que disputó competiciones locales e internacionales.

El interés del América surge ante la necesidad de reforzar el sector izquierdo de la defensa para el Clausura 2026. El cuerpo técnico considera prioritario sumar un jugador con experiencia y capacidad tanto para defender como para proyectarse en ataque. En ese contexto, Fuentes encaja en el perfil buscado por la directiva azulcrema, que pretende cerrar el movimiento antes del cierre del registro de la Liga MX.

Según la información que circula en el entorno del mercado, la operación se estaría estructurando como un préstamo por un año con opción de compra, fórmula que permitiría al América evaluar el rendimiento del jugador antes de tomar una decisión definitiva sobre su continuidad. Fluminense, por su parte, vería con buenos ojos una cesión que le permita liberar un cupo y darle rodaje al futbolista en otra liga.

Durante la última temporada, Fuentes no tuvo la continuidad esperada en el conjunto brasileño, lo que abrió la posibilidad de una salida. La competencia interna y las decisiones técnicas redujeron su protagonismo, motivo por el cual el lateral colombiano comenzó a explorar opciones para relanzar su carrera en un entorno distinto. La Liga MX aparece como una alternativa atractiva, tanto por nivel competitivo como por visibilidad.

En el América, la eventual llegada de Fuentes implicaría una nueva opción para el esquema defensivo y una pieza que podría aportar equilibrio entre marca y salida por banda. Su experiencia en torneos continentales como la Copa Libertadores y su conocimiento del juego sudamericano son aspectos que valoran en la dirigencia y en el cuerpo técnico.

Por ahora, el panorama indica que solo restan detalles contractuales y administrativos para que el fichaje se concrete. Sin embargo, desde los clubes mantienen la cautela habitual y evitan dar por cerrado el acuerdo hasta que se firmen los documentos correspondientes y el jugador supere los exámenes médicos.

Si todo se desarrolla según lo previsto, Gabriel Fuentes podría convertirse en uno de los refuerzos del América para la segunda parte de la temporada, en un movimiento que fortalecería la competencia interna del plantel y ampliaría las variantes defensivas del equipo. La confirmación oficial se espera en las próximas horas o días, dependiendo del avance final de las negociaciones.