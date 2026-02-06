Siguen rompiendo el mercado: Deportivo Cali estaría cerca de cerrar fichaje bomba proveniente de Nacional de Uruguay

El Deportivo Cali sigue moviéndose con intensidad en el mercado de fichajes mientras prepara su plantilla para la temporada 2026-I de la Liga BetPlay DIMAYOR, y uno de los nombres que ha ganado fuerza en las últimas horas es el de Juan Pablo Patiño, lateral izquierdo colombiano actualmente vinculado al Club Nacional de Football de Uruguay.

Según múltiples medios deportivos en Colombia y Uruguay, el jugador de 27 años está siendo seguido de cerca por la dirigencia del Deportivo Cali, que lo tiene en su lista de prioridades para reforzar la banda izquierda. La operación, aún en etapa de negociación, podría concretarse como préstamo desde Nacional, lo que permitiría al club verdiblanco incorporar al defensa sin hacer una inversión elevada, dentro de la lógica de su mercado de fichajes actual.

Patiño llegó al fútbol uruguayo en 2025 proveniente de Once Caldas, en una operación en la que Nacional adquirió el 70 % de sus derechos deportivos por más de 600 mil dólares. Durante su tiempo como tricolor en Montevideo, disputó alrededor de 10 partidos oficiales y formó parte del plantel que se coronó campeón del torneo local en 2025, aunque no logró consolidarse como titular indiscutible en el equipo.

La posible llegada de Patiño al Cali representaría su retorno al fútbol profesional colombiano, tras haber tenido pasos en clubes del país como Cúcuta Deportivo, Bogotá FC, Alianza FC y Once Caldas, donde demostró su rendimiento como lateral con llegada y vocación ofensiva por la banda.

El principal obstáculo en esta negociación es la situación contractual entre Nacional y Patiño. Aunque el interés del Deportivo Cali y el acuerdo con Nacional estarían avanzados, todavía no habría un acuerdo final con el propio jugador, que debe aceptar las condiciones personales y deportivas para cerrar su préstamo al club colombiano.

La fórmula del préstamo, de concretarse, tendría como objetivo reforzar una posición en la que el Cali ha buscado más opciones, sin comprometer una gran suma de dinero ni una compra definitiva en este mercado. Esto encaja con la estrategia del club azucarero de equilibrar experiencia internacional con conocimiento del medio local en la conformación de su plantilla.

De concretarse, Patiño se convertiría en uno de los refuerzos más interesantes del Deportivo Cali para la temporada 2026, sumándose a otras contrataciones que buscan darle competitividad al equipo en el torneo local e internacional. Su llegada también podría aportar profundidad y recorrido por la banda izquierda, un aspecto que el cuerpo técnico considera clave para el equilibrio táctico del equipo.

El interés por Patiño responde a la necesidad de fortalecer varias zonas del campo de cara a una temporada con altos objetivos. Aunque aún falta la confirmación oficial tanto del club como del jugador, el seguimiento y las conversaciones entre las partes sugieren que el fichaje podría concretarse en los próximos días, siempre sujeto a la firma de los términos finales del contrato y la aprobación del propio Patiño.