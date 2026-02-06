James Rodríguez ya fue presentado en su nuevo equipo donde será una de las máximas estrellas en su historia

El futbolista colombiano James Rodríguez fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Minnesota United, club que compite en la Major League Soccer de Estados Unidos. Con este acto, el volante creativo inicia una nueva etapa en su carrera profesional, luego de cerrar su vínculo con el Club León de México y convertirse en agente libre al finalizar la temporada 2025.

La presentación se realizó a través de los canales oficiales del club estadounidense, que confirmó la incorporación del mediocampista como uno de sus refuerzos para la temporada 2026. James, de 34 años, llega al fútbol norteamericano tras una trayectoria que incluye pasos por ligas de alto nivel en Europa y América, y con el objetivo de mantenerse en competencia de cara a los próximos compromisos internacionales.

Minnesota United destacó la experiencia del jugador colombiano y su recorrido en clubes como Porto, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, São Paulo y León, además de su amplio recorrido con la Selección Colombia, con la que disputó Copas del Mundo, Copas América y eliminatorias mundialistas. El club señaló que su llegada refuerza la zona creativa del mediocampo y suma liderazgo al plantel.

James arribó a Estados Unidos días antes de su presentación, donde cumplió con los exámenes médicos y firmó su contrato. Según lo informado, el acuerdo se extiende inicialmente por un periodo corto dentro de la temporada 2026, con la posibilidad de evaluar una continuidad posterior según el desarrollo deportivo y las necesidades del club. Minnesota United confirmó que el colombiano no ocupará plaza de Jugador Franquicia, lo que permitió su inscripción dentro del marco reglamentario de la MLS.

Durante sus primeras apariciones públicas en Minnesota, James participó en actividades institucionales y de bienvenida organizadas por el club. Además, estuvo presente en eventos deportivos de la ciudad, lo que marcó sus primeros contactos con el entorno y la afición local. El mediocampista se integró posteriormente a los entrenamientos bajo las órdenes del cuerpo técnico, iniciando su proceso de adaptación al equipo y a la competencia.

Desde el club señalaron que su incorporación también busca fortalecer la proyección internacional de Minnesota United, aprovechando la visibilidad y trayectoria del jugador colombiano. La llegada de James ha generado atención mediática tanto en Estados Unidos como en Colombia, donde su carrera continúa siendo seguida de cerca por aficionados y prensa especializada.

En el plano deportivo, Minnesota United espera que James aporte experiencia, manejo del balón y claridad en la elaboración de juego, especialmente en partidos de alta exigencia. El cuerpo técnico evaluará su condición física y ritmo de competencia para definir cuándo estará disponible para su debut oficial en la MLS.

Con su presentación confirmada, James Rodríguez comienza oficialmente su etapa en el fútbol estadounidense, sumándose a la lista de futbolistas colombianos que han elegido la MLS como destino en el tramo final o intermedio de sus carreras, en un contexto de crecimiento y consolidación del torneo norteamericano.