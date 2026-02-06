Gala Acofutpro: estos son los onces ideales del fútbol femenino y masculino elegidos por los jugadores

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) organiza esta gala con un enfoque particular: reconocer el talento, el esfuerzo y el rendimiento de los jugadores mediante una votación entre sus propios colegas. Este criterio distingue a estos premios de otros galardones del balompié local, pues refleja el respeto y la admiración de quienes viven el día a día en las canchas del fútbol colombiano.

¿Qué jugadores hicieron parte del once ideal?

Durante la ceremonia, se anunció el “once ideal” masculino del año 2025, destacando a los mejores futbolistas por posición según la votación de sus compañeros. El arquero más votado fue Andrés Mosquera Marmolejo de Independiente Santa Fe, acompañado en la defensa por figuras como Andrés Felipe Román y William Tesillo de Atlético Nacional, así como los defensas de Santa Fe Emanuel Olivera y Christian Mafla. En la mitad de la cancha, nombres como Didier Moreno, Jorman Campuzano y Fabián Sambueza se ganaron un lugar, mientras que en el ataque brillaron José Enamorado, Hugo Rodallega y Alfredo Morelos, cerrando un combinado potente y equilibrado. El director técnico elegido para liderar este equipo ideal fue Alfredo Arias, orgullo del Junior de Barranquilla tras coronarse campeón de la Liga BetPlay II-2025.

La gala también celebró a las futbolistas más destacadas en la rama femenina. El once ideal femenino incluyó a figuras como la arquera Luisa Agudelo, las defensoras Carolina Arias, María Nela Carvajal, Kelly Caicedo y Viviana Acosta, y un medio campo comandado por Sara Martínez, Paola García y Daniela Garavito. En la delantera, nombres como Mariana Zamorano, Ingrid Guerra y Valerin Loboa se consolidaron como las más votadas por sus compañeras de profesión, mientras que Jhon Alber Ortiz fue escogido como el director técnico del año.

Este reconocimiento llega en un momento de gran actividad para Acolfutpro, la organización que representa a los futbolistas profesionales en Colombia. Además de celebrar el rendimiento deportivo, el gremio ha sido protagonista en negociaciones y acuerdos que buscan mejorar las condiciones laborales de los jugadores, incluida la salud, carga de trabajo y contratos, gracias a su mediación con la Federación Colombiana de Fútbol y Dimayor.

La gala de los Premios Acolfutpro es, para muchos dentro del fútbol colombiano, una de las citas más auténticas del calendario deportivo, porque en ella no votan periodistas ni directivos, sino los propios actores que sienten el rigor y la exigencia de la competencia en cada partido.