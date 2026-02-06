Eladio Carrión le apuesta a la introspección con “Buenos Días” y lidera los lanzamientos musicales de la semana

Eladio Carrión, una de las voces más influyentes del trap latino y ganador del Latin GRAMMY, sorprendió al iniciar el 2026 con “Buenos Días”, un sencillo que marca un giro introspectivo dentro de su propuesta artística. Lejos de las barras agresivas, el artista apuesta por una narrativa honesta centrada en la gratitud, la resiliencia y la paz mental.

Sobre una producción minimalista y envolvente, Eladio se muestra más consciente y humano, reconociendo que la vida no siempre es perfecta, pero que el verdadero triunfo está en agradecer la posibilidad de vivirla y sentirla. La canción funciona como un mensaje para comenzar el día desde la calma y la reflexión.

El lanzamiento estuvo acompañado por un gesto cercano con su audiencia, a través de un mensaje de voz enviado por WhatsApp Broadcast, en el que agradeció el apoyo constante y compartió palabras positivas. Este mensaje también fue difundido por estaciones de radio en Puerto Rico, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica.

La producción estuvo a cargo de RobXJenne, Sammy Haig, Tatchy, LisaPac, Seniah y Cubeatz. Además, el estreno incluyó un video musical dirigido por Dave y Tom Morales, grabado en República Dominicana, donde Eladio comparte un día de pausa y reconexión junto a su familia y amigos, reforzando visualmente el mensaje de equilibrio y esperanza.

Grupo Niche le canta a Barranquilla en plena fiesta de Carnaval

En el marco de la celebración del Carnaval de Barranquilla, el Grupo Niche presentó “Barranquilla está de Moda”, un homenaje musical que exalta la alegría, el crecimiento y la identidad de la capital del Atlántico. La canción, compuesta por José Aguirre, recorre lugares emblemáticos de la ciudad y celebra el espíritu de su gente.

Con una melodía contagiosa y coros festivos, el tema se estrenó en vivo durante la Lectura del Bando del Carnaval 2026, convirtiéndose en un nuevo himno de celebración. El sencillo reafirma el vínculo histórico entre la agrupación y Barranquilla, una de las plazas más importantes en su trayectoria artística.

Este lanzamiento se suma a un año clave para Grupo Niche, que inició su Niche Disco Tour 2026 y celebra importantes nominaciones internacionales que reconocen su legado y vigencia dentro de la música tropical.

ANG explora una nueva etapa creativa con “Muito Gata”

El artista bogotano ANG presentó “Muito Gata”, su primer lanzamiento del año y el punto de partida de una etapa más libre, arriesgada y visceral. La canción transita entre el funk y una estética sonora contemporánea, consolidando la exploración como parte de su identidad artística.

El video fue grabado en una estructura abandonada de Bogotá y utiliza las ruinas como metáfora de los espacios que colapsan, pero que también pueden transformarse en refugios emocionales. La propuesta visual, realizada de manera orgánica, acompaña la intensidad emocional del sencillo.

Juan Piña regresa con “La Hora Loca” y celebra 65 años de carrera

El maestro Juan Piña vuelve a encender el Carnaval de Barranquilla con el lanzamiento de “La Hora Loca”, un tema que reafirma su energía, vigencia y amor por la música tropical. Este estreno marca además su regreso a CODISCOS, la casa disquera donde consolidó gran parte de su legado.

Con más de seis décadas de trayectoria, Juan Piña será homenajeado durante el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla 2026, en reconocimiento a sus 65 años de carrera artística. “La Hora Loca” se presenta como una canción pensada para el disfrute del público carnavalero y para mantener viva la esencia del Caribe.

Dennis Fernando presenta “Ángel”, una canción que trasciende la música

Tras un exitoso 2025, el cantautor y productor colombiano Dennis Fernando inicia una nueva etapa con “Ángel”, una canción dedicada a esas personas que llegan en los momentos más difíciles y transforman la vida para siempre.

El tema fue elegido como canción principal de la película Cris Over, protagonizada por Jorge Cao, lo que amplía su alcance hacia el cine y las plataformas internacionales, consolidando una propuesta cargada de emoción, gratitud y esperanza.

Soley brilla con “Shine”

La artista urbana Soley presentó “Shine”, una canción que resalta el poder femenino y la autenticidad. El tema fue creado junto a The Rudeboyz, productores reconocidos por su trabajo con artistas de la escena urbana latina, y se suma a la consolidación de Soley como una de las voces femeninas destacadas del género en Colombia.

Nico Hernández y Pipe Bueno celebran el amor con “Mamacita”

Nico Hernández y Pipe Bueno volvieron a unir sus voces para presentar “Mamacita”, un sencillo de regional colombiano que celebra el amor desde la admiración, la atracción y la ilusión de vivir una historia bonita.

La canción retrata ese instante en el que una mirada lo cambia todo y la conexión se vuelve tan intensa que el mundo parece detenerse, conectando con quienes creen en el amor desde la contemplación y el sentimiento genuino.