Devis Vásquez estaría a punto de dejar la Serie A en busca de minutos para tratar e acercarse a la Copa del Mundo

En medio de la agitada recta final del mercado de transferencias de invierno europeo, Devis Vásquez, arquero colombiano de 27 años vinculado a la AS Roma, se perfila como uno de los protagonistas de las últimas horas del período de fichajes. Según múltiples fuentes deportivas, el guardameta está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del club turco Beşiktaş J.K., luego de que ambas partes acordaran los términos de un traspaso en calidad de préstamo con opción de compra.

La negociación entre Roma y Beşiktaş se aceleró el 6 de febrero de 2026, con el club turco buscando reforzar su plantel de cara al tramo decisivo de la temporada en la Süper Lig turca y en competencias internacionales. Según reportes, el acuerdo está prácticamente cerrado y se espera que Vásquez llegue a Estambul en la noche del mismo día para pasar los exámenes médicos y firmar su contrato con el club ‘negro y blanco’.

El cambio de escenario para Vásquez llega después de una etapa irregular en Italia. El arquero colombiano llegó a la AS Roma en julio de 2025 como agente libre, tras haber rescindido contrato con el AC Milan y sin haber podido disputar encuentros oficiales con el club romano hasta la fecha.

Vásquez, nacido el 12 de mayo de 1998 en Barranquilla, ha construido su carrera en varios equipos europeos. Antes de llegar a Roma, el arquero tuvo pasos por clubes como Empoli en la Serie A, donde fue titular en la temporada 2024-25 y sumó 32 apariciones con seis partidos sin recibir goles, experiencia que ha sido valorada por la directiva de Beşiktaş en su estrategia de fichajes.

El contrato que Vásquez tenía con la Roma estaba firmado hasta junio de 2027, tras su llegada al club italiano en la temporada anterior —un acuerdo de dos años que ahora se ve interrumpido temporalmente por la cesión al conjunto turco.

El movimiento al fútbol turco representa una oportunidad importante en la carrera del portero colombiano, quien no había logrado consolidarse en el once titular de la Roma ni disputar minutos oficiales en la Serie A desde su llegada. Beşiktaş, por su parte, busca reforzar su arco después de la salida o baja de otros arqueros del plantel, potenciando así su competencia interna en la portería.

Según algunos reportes, el acuerdo alcanzado entre los clubes no contempla un pago de traspaso por la cesión, lo que sería un alivio para las finanzas del club turco en esta ventana de transferencias. Además, se ha mencionado que la opción de compra podría activarse si el desempeño de Vásquez en la Süper Lig resulta convincente para la directiva.

Aunque la operación no ha sido anunciada oficialmente por Beşiktaş o por la AS Roma, todas las señales indican que Devis Vásquez firmará con el club turco en las próximas horas y que su llegada a Estambul se concretará conforme a lo programado.

Este posible fichaje representa un paso significativo en la carrera de Vásquez, quien buscará aprovechar la oportunidad para consolidarse en un campeonato competitivo como el turco y demostrar su valía tras un periodo con pocos minutos en Italia.