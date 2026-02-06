Atlético Nacional dejó ir a otro de sus jugadores al viejo continente donde ya fue presentado oficialmente

El lateral colombiano Andrés Salazar fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Riga FC, club de la primera división de Letonia, marcando así el inicio de una nueva etapa en su carrera futbolística tras dejar Atlético Nacional. La llegada del defensor, formado en las divisiones menores del equipo verdolaga, se interpreta como una apuesta del club europeo por un talento joven con proyección internacional.

Salazar, de 23 años, había estado vinculado a Nacional desde su niñez futbolística y logró consolidarse como pieza de la plantilla profesional antes de dar este salto al fútbol europeo. A lo largo de sus campañas con el club paisa, el lateral izquierdo mostró características atractivas para el fútbol moderno: velocidad por la banda, proyección ofensiva y disciplina táctica en fase defensiva.

El movimiento al Riga FC se concreta en medio de una tendencia creciente de jugadores latinoamericanos que buscan oportunidades en ligas europeas menos tradicionales como punto de entrada al continente. Para Salazar, el paso representa no solo un desafío deportivo, sino también una plataforma para exponer su talento en el contexto del fútbol internacional y abrirse puertas hacia competiciones de mayor envergadura.

Durante la presentación oficial en el estadio Skonto, Salazar destacó la importancia de este momento en su carrera. “Estoy agradecido por la oportunidad de vestir esta camiseta y listo para dar todo por este club. Vengo con hambre de aprender y aportar al equipo”, señaló el jugador ante los medios presentes. Sus primeras palabras publicadas por el club reflejaron compromiso y ambición en un entorno competitivo europeo.

El técnico del Riga FC también se pronunció sobre la incorporación: “Andrés es un joven con potencial para crecer aún más. Lo vemos como un refuerzo que puede aportar energía y versatilidad a nuestra defensa, además de ayudar en el ataque cuando lo requiera el esquema del equipo”, afirmó durante el acto protocolario.

La transferencia de Salazar se da en un momento de reorganización del plantel en Nacional, que ha visto partir a varias de sus figuras jóvenes en recientes ventanas de mercado con rumbo a equipos de Europa u otras ligas del continente. Esta dinámica forma parte de una estrategia del club antioqueño de consolidarse como formador de talentos que puedan luego dar el salto a competiciones de alto nivel.

Para los aficionados del Riga FC, la llegada de Salazar suma expectativas en la defensa del equipo, que busca consolidarse en la Liga de Letonia y aspirar a puestos que den acceso a torneos continentales como la UEFA Conference League. La directiva del club ha mostrado su satisfacción por cerrar esta negociación, considerando que jugadores provenientes de Sudamérica suelen adaptarse con rapidez al estilo de fútbol europeo.

Salazar se incorpora inmediatamente a los entrenamientos del Riga FC y se espera que esté disponible para los próximos compromisos oficiales conforme avance la temporada. Su adaptación al fútbol europeo será seguida de cerca tanto por los hinchas letones como por seguidores del fútbol colombiano, quienes ven en este paso un nuevo capítulo en la carrera de uno de los laterales jóvenes con proyección internacional surgidos en los últimos años.