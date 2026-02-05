Fabrizio Romano ya dio como un hecho el acuerdo entre James Rodríguez y su nuevo equipo antes del Mundial

El mediocampista colombiano James Rodríguez, capitán de la selección nacional y figura histórica del fútbol colombiano, está cerca de cerrar un acuerdo con el Minnesota United FC de la Major League Soccer (MLS), en lo que sería uno de los movimientos más notables del mercado de fichajes de la liga estadounidense en 2026. La negociación, que ha sido confirmada por diversas fuentes periodísticas, se encuentra en su fase final y podría concretarse oficialmente en los próximos días.

Rodríguez, de 34 años, llega al club estadounidense tras quedar como agente libre a finales de diciembre, cuando terminó su contrato con Club León de la Liga MX. Su situación contractual le había dejado sin participación oficial durante las primeras semanas del año, obligándolo a entrenar de forma individual mientras evaluaba su futuro profesional.

Según reportes especializados, el acuerdo sería de corta duración, pensado principalmente para que el colombiano mantenga ritmo de competencia de cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Minnesota United y el entorno del jugador habrían acordado un contrato tentativo hasta el verano boreal, con posibilidad de negociaciones futuras al término de ese periodo.

A diferencia de otros fichajes mediáticos en la MLS, Rodríguez no ocuparía un cupo de “Designated Player”, una figura que permite a los clubes pagar salarios más altos fuera del tope salarial. En su lugar, el club planea estructurar su contrato utilizando mecanismos financieros específicos dentro de las reglas del convenio colectivo de la MLS, como el General Allocation Money (GAM) y el Targeted Allocation Money (TAM), para manejar el impacto presupuestario sin comprometer otros refuerzos del equipo.

Minnesota United, franquicia que en 2025 alcanzó una de sus mejores temporadas históricas al avanzar hasta las semifinales de conferencia, ve en la llegada de Rodríguez una oportunidad para combinar experiencia internacional con su estilo de juego. El mediapunta colombiano, conocido por su visión, pase y creatividad, podría aportar equilibrio y liderazgo en la zona ofensiva.

En el vestuario, la posible llegada del 10 sudamericano ha sido recibida con optimismo. Jugadores del plantel destacaron en redes sociales la noticia como un acontecimiento significativo para la institución y una fuente de motivación de cara al año futbolístico.

Para Rodríguez, la decisión de jugar en la MLS representa no solo un reto profesional, sino también una vía para recuperar ritmo competitivo después de una etapa marcada por constantes cambios de club en los últimos años. Desde su paso por clubes europeos como Real Madrid y Bayern Múnich hasta experiencias en Brasil, España y México, su carrera ha transitado varias ligas y puestos.

El debut de Minnesota United en la temporada 2026 está programado para el 21 de febrero, lo que deja un estrecho margen para la llegada y adaptación del colombiano antes de iniciar los encuentros oficiales. El reto para el cuerpo técnico será integrar al volante en un esquema que combine efectividad táctica con el aporte creativo que siempre lo ha caracterizado.

A nivel institucional, la llegada de Rodríguez también genera expectativa dentro de la MLS, que ha atraído figuras globales en los últimos años como parte de su estrategia para elevar su nivel competitivo y su proyección internacional. La confirmación oficial del fichaje, esperada en los próximos días, será observada de cerca por aficionados y analistas del fútbol tanto en Estados Unidos como en Colombia.