Deportes Tolima habría decidido rescindirle el contrato a uno de sus jugadores titulares por presuntos actos de indisciplina

En una decisión que ha generado sorpresa y conversación en el fútbol colombiano, el Club Deportes Tolima anunció la rescisión anticipada del contrato del lateral derecho Yhormar Hurtado, a pocos días de comenzar la temporada 2026 de la Liga BetPlay Dimayor. La determinación fue confirmada por el presidente del club, César Camargo, quien aludió a razones disciplinarias como factor determinante, aunque sin entrar en detalles específicos sobre los hechos concretos que llevaron a esta decisión.

Con un tono firme pero cauto, Camargo aseguró que “hay principios en el Tolima que no son negociables” y que esos valores institucionales formaron parte de la evaluación que terminó con la desvinculación del jugador. El directivo también enfatizó que, más allá de la gravedad de la situación, mantiene un respeto personal hacia Hurtado. “No tengo nada en contra de él, es un gran muchacho y estoy agradecido por el tiempo que estuvo con nosotros”, declaró el presidente en una entrevista radial difundida este jueves.

La salida de Hurtado se da en un contexto deportivo donde el Tolima ha intentado consolidar un proyecto competitivo bajo la dirección técnica de Lucas González. El equipo mantiene el invicto en las primeras fechas del campeonato, pero ha lidiado con dificultades relacionadas con la conducta dentro del campo de juego, entre ellas cuatro expulsiones en los primeros tres partidos del torneo.

Precisamente, una de esas expulsiones recayó sobre el mismo Hurtado en el reciente encuentro contra Independiente Medellín, donde apenas disputó 35 minutos antes de ser sancionado con tarjeta roja directa. Ese episodio, según fuentes periodísticas cercanas al club, habría sido parte del cúmulo de situaciones que irritaron a la dirigencia y que erosionaron la confianza en el jugador como parte del proyecto deportivo.

Hurtado, de 29 años, llegó al Deportes Tolima en julio de 2023 procedente de Águilas Doradas, club en el que también tuvo un paso destacado tras su paso por equipos como Alianza Petrolera y Deportivo Pasto. Durante su estadía con el Tolima, el lateral disputó 125 partidos, aportando 7 goles y 6 asistencias en las distintas competencias nacionales en las que participó.

La decisión de rescindir el contrato ha sacudido al entorno del equipo, pues Hurtado era considerado un jugador con experiencia y aporte tanto dentro como fuera del terreno de juego. La incertidumbre ahora gira en torno a cómo reforzará el club la posición de lateral derecho, una zona que quedó desprotegida tras la partida del futbolista. Por el momento, Cristian Arrieta es el único elemento natural para esa función en la plantilla principal, lo que obliga a la dirección deportiva a explorar el mercado de fichajes en los próximos días.

Dirigentes, cuerpo técnico y aficionados observan con atención los próximos movimientos del Tolima, conscientes de que las decisiones que se tomen en este arranque de temporada pueden definir el rumbo competitivo del equipo en una liga cada vez más exigente. La salida de Hurtado, además, plantea preguntas sobre la disciplina y la cultura de equipo en clubes de alto rendimiento, en un fútbol colombiano donde la gestión de recursos humanos es tan desafiante como los mismos compromisos deportivos.