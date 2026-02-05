Actitud y perseverancia, ‘los esquís’ en la vida de Fredrik Fodstad

No existe sueño tan pequeño, ni desafío tan grande que la actitud no pueda alcanzar. Ubicada en el corazón del Val di Fiemme, Tesero corresponde al destino para los múltiples atletas que disputarán las pruebas de esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán–Cortina 2026 y donde nuestro país estará presente gracias a la fortaleza y constancia de Fredrik Fodstad.Quizás no sea muy común hablar de un destino con un paisaje blanco, donde la tradición en deportes de invierno es más que palpable gracias a su ubicación en los Alpes italianos (ideales por sus montañas y bosques). Sin embargo, para un esquiador decidido a retar cualquier camino, con o sin sus esquís, este panorama es más habitual de lo que parece.Fredrik Fodstad nació en Bogotá el 7 de enero de 2001 y a los pocos meses fue adoptado por una pareja de extranjeros. Su madre, Bente Fodstad, y su padre, Ole Torbjørn Fodstad, lo trasladaron a Noruega, donde su vida creció rodeada de amor, apoyo y, por supuesto, mucha nieve.Una parte importante de su crianza se desarrolló en Eidsvoll, municipio de la provincia de Akershus, en la región de Østlandet. Allí, los primeros pasos de Fredrik fueron guiados por su familia y por el esquí, pues su padre es un fanático de este deporte: “A mi padre siempre le ha gustado el esquí de fondo, así que fue el primero en llevarme por ese camino. Tal vez tenía tres o cuatro años cuando comencé, así que he pasado toda mi vida esquiando”.

No es de extrañar la conexión con este deporte, pues, culturalmente hablando, el esquí de fondo representa toda una tradición en Noruega. Esta disciplina está presente en la vida cotidiana del país nórdico; no en vano ostenta un total de 129 preseas (52 oros, 43 platas y 34 bronces) a lo largo de las diferentes ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno.La habilidad de Fredrik estuvo presente desde el principio, pero el esquí de fondo siempre le entregó algo más durante aquellos inolvidables fines de semana en las montañas: “El esquí siempre me ha dado tranquilidad; nunca sentí malas vibras cuando estoy esquiando”. Hasta los 15 años, Fodstad no tenía en mente enfocarse en el esquí, pero era consciente del impacto que había tenido en su vida, pues muchas cosas giraban en torno a este.

El esquí de fondo es una disciplina exigente que combina aspectos de fuerza con la coordinación del aparato locomotor, tanto en el movimiento propio como en el de los bastones y los esquís. De esta forma, la práctica de esta disciplina requiere una sinergia en la que el cuerpo y la mente trabajan en el equilibrio, la velocidad y la técnica para completar el recorrido.La parte mental también es fundamental en la práctica y la competencia. Fredrik reconoce la importancia de este aspecto y expresa su fortaleza para enfrentar los desafíos: “Cuando algo me apasiona, realmente lo disfruto. Por supuesto que siento presión al competir, pero considero que puedo manejarla lo mejor posible”. Aunque Fodstad no realiza ningún ritual o cábala previo a los certámenes, siente tranquilidad al confiar en su proceso, su intuición y en sí mismo: “Es normal que todos sintamos presión, pero es muy importante calmarse y entender la situación. Es necesario tener confianza en lo que haces y creer en ti mismo”.Su entrega y constancia también se hacen presentes cuando la vida lo reta, cuando el desafío impacta en su camino: “Tuve una lesión en la espalda hace unos años y no pude esquiar durante toda la temporada. Fue un año bastante duro porque necesitaba una cirugía. Al principio me di por vencido; me pregunté: ‘¿Vale la pena seguir haciendo esto?’”.Durante aquellos momentos donde Fredrik se encontraba perdido, acudió a su hogar para encontrar paz durante la tormenta: “El apoyo de mi mamá y mi papá fue importante. Ellos siempre me respaldaron en lo que quería hacer. Esa ayuda me permitió superar ese año, porque de lo contrario no creo que seguiría esquiando”.Para nadie es un secreto que el deporte de alto rendimiento demanda bastante tiempo, pues las sesiones de entrenamiento, el fortalecimiento y la recuperación son diarias para mantenerse en el exigente ritmo de competencia. Fodstad expresa que son varios los sacrificios en su día a día, pero agradece a todas las personas que lo rodean: “Mi familia y mis amigos han hecho mucho por mí en los últimos años. Cuando esquías, necesitas mucha ayuda de quienes te rodean porque son muchas cosas y nadie puede hacerlo solo”.

A sus 16 años, Fredrik sintió curiosidad por entender más allá de su “yo” noruego y comenzó a buscar oportunidades para competir por Colombia: “Realmente quería representar al país donde nací, porque antes de ese momento no entendía que era adoptado. No era algo que pensara mucho con mis amigos, porque todos eran de Noruega, pero en los últimos años de mi juventud comencé a pensar en eso y decidí hacer algo”.Desde entonces, su proceso en el deporte se centra en la constancia de cada entrenamiento y en mantenerse fiel a su forma de ser, una que se encuentra marcada por la solidaridad con los demás. Su perseverancia le dio hace pocos días una noticia impactante: la representación de Colombia en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán–Cortina 2026.“Fue increíble. La verdad, no lo creí cuando recibí el correo electrónico. Luego de unos minutos lo entendí y comencé a gritar, por lo que mi familia entró y me preguntó qué pasaba. Ahí les comenté que fui seleccionado para participar en Milán–Cortina 2026”, resalta Fredrik, con ilusión en sus ojos.

A pocos días de enfrentarse a una nueva realidad y de vivir una experiencia tan única como su deporte, Fodstad destaca que Colombia se está convirtiendo en una parte importante de su ser, al representar en la cita máxima de los deportes de invierno a todo un país con el corazón: “Espero que la gente me acompañe en los Juegos Olímpicos y pueda ver a una persona que demuestra que, si trabajas por algo, lo puedes conseguir. Quiero que las personas me vean y piensen que, si yo lo logré, ellos también pueden hacerlo”.Fiel a su ser, con la mentalidad centrada y con el objetivo de demostrar todo lo aprendido, Fredrik Fodstad representará el ‘Tricolor’ nacional en el esquí de fondo de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026, siendo esta la cuarta participación del país en la cita deportiva y la tercera en la mencionada disciplina.

Por Diego Alejandro Vargas RamírezPeriodista del Comité Olímpico Colombiano