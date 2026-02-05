12.000 corredores podrán disfrutar de la nueva edición de la Enel Night Race 10K que se celebrará en Bogotá

La capital del país volverá a vivir una de sus noches deportivas más emblemáticas con la realización de la Enel Night Race 10K 2026, carrera nocturna que se llevará a cabo el domingo 22 de marzo y que esta temporada reunirá a 12.000 corredores en un recorrido urbano de 10 kilómetros.

La tradicional prueba atlética, que llega a su versión número 12, no solo encenderá sus luces en las calles bogotanas, sino que dará apertura al calendario de la Federación Colombiana de Atletismo en el centro del país. Más de 60 mil corredores han sido parte de esta experiencia a lo largo de su historia, donde la ciudad cambia de ritmo, las luces toman protagonismo y cada kilómetro se vive con una energía única.

La Enel Night Race no es solo una competencia: es una celebración del deporte, la cultura y la tecnología en pleno corazón de Bogotá, en la cual pueden participar las personas mayores de 16 años, siempre y cuando hayan realizado previamente el proceso de inscripción en www.nightrace10k.com. Para los inscritos entre los 16 y 17 años, debe realizarse una aceptación de términos y condiciones por parte del menor y sus padres o acudiente.

“Saca la energía que llevas dentro” es el lema de la carrera Enel Night Race 10K 2026, que tendrá como zona de concentración la Plazoleta Alfiles (Av. Calle 26 #60-61), escenario ubicado en el occidente de la ciudad. El ingreso para los participantes estará disponible a partir de las 5:00 p.m. y sobre las 5:15 p.m. iniciarán las sesiones de calentamiento y preparación, previo ingreso al carril de salida. La competencia largará a las 7:00 p.m.

Por sexto año consecutivo, Enel Colombia se une a la Night Race con el propósito de promover el bienestar, la sostenibilidad y el desarrollo de la ciudad. A través de la prestación del servicio de energía eléctrica y la promoción de un uso eficiente, el alumbrado público, generación distribuida para empresas y hogares, soluciones para la movilidad eléctrica, entre otros, Enel se convierte en el aliado que habilita el disfrute de espacios urbanos para la movilidad, el deporte y la recreación nocturna, como lo será esta nueva versión de la carrera.

La Enel Night Race 10K se ha convertido en una cita imperdible tanto para corredores experimentados como para aficionados, quienes buscan vivir una carrera diferente, donde la noche es la protagonista y la ciudad se transforma en una pista iluminada, cuyo recorrido tendrá como principales rutas la Avenida Esperanza, la paralela de la calle 26, la calle 44 y la carrera 50.

El trazado contará con cuatro “puntos de energía”, cada dos kilómetros, donde los corredores encontrarán servicios necesarios para su mejor desempeño: agua, unidades sanitarias, primeros auxilios, ambulancias medicalizadas y el módulo de estabilización y clasificación (MEC).

Este año la carrera nocturna tendrá por primera vez una feria previa llamada “Night Race Glow Fest”, un escenario donde los corredores podrán reclamar el kit del atleta y disfrutar de una variada oferta deportiva y comercial en el Centro Comercial Mall Plaza NQS, piso 4 (Avenida Cra. 30 con Calle 19), los días jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de marzo. El kit incluye: camiseta transpirable con detalles reflectivos; linterna manos libres, liviana, ajustable y recargable.

El proceso de inscripciones individuales y grupales se adelanta en línea a través de la página web www.nightrace10k.com o de manera presencial en Correcaminos de Colombia (Calle 86B No. 15 – 22 Oficina 301).