Luto en América de Cali tras el fallecimiento de uno de sus expresidentes más recordados

El fútbol colombiano se encuentra de luto tras la confirmación del fallecimiento de Álvaro Guerrero Yanci, una de las figuras más emblemáticas en la historia del América de Cali. Guerrero Yanci falleció en la noche del pasado martes en Cali (Valle del Cauca), en las instalaciones de la Clínica Versalles, a los 94 años de edad luego de enfrentar quebrantos de salud que lo mantuvieron hospitalizado en los últimos días.

El deceso de Guerrero Yanci fue confirmado por su esposa y ha generado una ola de condolencias entre directivos, periodistas deportivos y aficionados del club ‘escarlata’. Aunque aún no se han entregado causas oficiales, se presume que su muerte está relacionada con complicaciones de salud propias de su avanzada edad, luego de un traslado de emergencia la semana anterior.

Álvaro Guerrero Yanci no solo será recordado por su longevidad, sino por su dedicación incansable al fútbol y, especialmente, al América de Cali. Su trayectoria dentro del club abarca varias décadas y roles fundamentales, desde su época como jugador hasta su desempeño como dirigente y presidente, marcando profundamente la historia institucional del equipo.

Su vínculo con la institución comenzó en su etapa como arquero durante las décadas de 1950 y 1960, donde debutó como futbolista profesional y desarrolló una carrera que lo vinculó definitivamente con la afición escarlata. Más adelante, su liderazgo en los años 80 y 90 como gerente deportivo lo convirtió en pieza clave dentro de uno de los momentos más dorados del club, acompañando a figuras como Gabriel Ochoa Uribe, técnico con el que trabajó estrechamente y que llevó al equipo a consolidarse como una potencia del fútbol colombiano en esa época.

La influencia de Guerrero Yanci trascendió el terreno deportivo, pues también se destacó por su cercanía con los periodistas, su profundo conocimiento del reglamento y su disposición constante para facilitar la labor informativa. Esa relación fue valorada especialmente por la prensa local, que lo describió como una persona servicial y respetuosa, atributos que hicieron de él una figura querida tanto fuera como dentro del vestuario.

Su etapa como presidente del club, entre 2009 y 2011, fue un período caracterizado por importantes retos institucionales. Bajo su liderazgo, el América de Cali enfrentó momentos difíciles que incluyeron dolorosas decisiones y la sorprendente caída del equipo a la Segunda División en 2011, tras haber sido campeón del fútbol colombiano en 2008. A pesar de la adversidad, su compromiso con la institución nunca se quebró, y su legado incluye también lecciones sobre gestión, lealtad y pasión por el equipo.

El club publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje lamentando la pérdida: “Lamentamos el sensible fallecimiento de Álvaro Guerrero Yanci, quien dedicó más de 40 años de su vida a nuestra institución, desempeñándose como arquero, gerente deportivo y presidente. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos en este difícil momento”.

La muerte de Guerrero Yanci representa no solo la partida de un exdirigente, sino de una parte fundamental de la historia del América de Cali y del fútbol vallecaucano. Sus aportes al deporte y su impronta institucional quedarán imborrables para futuras generaciones de aficionados y profesionales del fútbol colombiano.