La Liga Femenina 2026 ya tiene calendario inicial: así quedaron los cruces de la primera fecha

La Dimayor realizó el sorteo oficial de la Liga Femenina 2026 y dejó definidos los enfrentamientos de la primera jornada del campeonato, en el que participarán 16 equipos. Aunque los cruces iniciales ya se conocen, la programación completa del torneo será revelada este martes 4 de febrero a lo largo del día.

Para esta edición, el fútbol femenino colombiano mantendrá el mismo formato de competencia utilizado en 2025. La fase inicial se disputará bajo el sistema de todos contra todos, tras el cual los ocho mejores equipos de la tabla avanzarán a la siguiente ronda. Allí se conformarán dos cuadrangulares semifinales y los líderes de cada grupo se enfrentarán en las semifinales para definir a los dos clubes que disputarán el título.

De acuerdo con lo anunciado por la Dimayor, la Liga Femenina 2026 arrancará el fin de semana del 14 de febrero y lo hará con partidos que prometen emociones desde el inicio. Entre los duelos más destacados aparece el cruce entre Deportivo Cali, actual campeón del torneo, e Independiente Medellín. También sobresalen el compromiso entre América de Cali y Junior de Barranquilla, así como la visita de Independiente Santa Fe al Once Caldas.

Así se jugará la primera fecha de la Liga Femenina BetPlay 2026

Inicio: fin de semana del 14 de febrero de 2026

Atlético Nacional vs. Fortaleza

Llaneros vs. Deportivo Pasto

Internacional de Palmira vs. Internacional de Bogotá

Deportivo Cali vs. Independiente Medellín

Once Caldas vs. Independiente Santa Fe

Real Santander vs. Atlético Bucaramanga

América de Cali vs. Junior de Barranquilla

Millonarios vs. Orsomarso

Además, la Dimayor confirmó que en esta edición volverá a disputarse la fecha de clásicos, que se llevará a cabo en la novena jornada del campeonato. Estos enfrentamientos regionales serán los únicos partidos que se repetirán durante la fase de todos contra todos, añadiendo un ingrediente especial a la competencia.

La Liga Femenina 2026 se perfila así como un torneo que buscará consolidar el crecimiento del fútbol femenino en el país, con clubes tradicionales y nuevas apuestas deportivas desde el arranque del campeonato.