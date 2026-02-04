Dimayor informó la modificación de otro partido de Independiente Santa Fe: El duelo fue adelantado

La División Mayor del Fútbol Colombiano confirmó una modificación en el horario del partido entre Fortaleza CEIF e Independiente Santa Fe, compromiso correspondiente a una de las jornadas del torneo Apertura de la Liga BetPlay DIMAYOR. El encuentro, que hace parte del calendario oficial del campeonato, se mantiene en la fecha establecida y tendrá lugar en la ciudad de Bogotá, pero con un ajuste en su hora de inicio.

De acuerdo con la actualización publicada en la programación oficial de Dimayor, el partido Fortaleza vs Santa Fe se disputará el sábado 7 de febrero a las 6:20 de la tarde. Este horario reemplaza el inicialmente previsto y ya aparece reflejado en los canales oficiales del ente rector del fútbol profesional colombiano, así como en las plataformas de seguimiento del torneo.

El ajuste en el horario responde a la dinámica habitual del calendario de la Liga BetPlay, donde factores como la organización de la jornada, la coordinación con las transmisiones televisivas y la logística general del campeonato pueden generar modificaciones en la programación. En este caso, Dimayor informó el cambio con antelación a los clubes involucrados para facilitar la planificación deportiva y operativa.

Fortaleza CEIF será el equipo local en este compromiso, que se jugará en el Estadio Metropolitano de Techo, escenario habitual del conjunto bogotano. Por su parte, Independiente Santa Fe afronta este partido dentro de su agenda regular del torneo, luego de ajustes recientes en su calendario por reprogramaciones de otros encuentros.

Desde la organización del campeonato no se anunciaron cambios adicionales relacionados con el partido, como variaciones en la fecha o en el estadio, por lo que el único ajuste confirmado corresponde al horario de inicio, fijado oficialmente para las 18:20 horas. Dimayor reiteró que cualquier novedad adicional será comunicada a través de sus medios institucionales.

Los clubes ya trabajan bajo el nuevo cronograma, adaptando sus rutinas de entrenamiento, desplazamientos y concentraciones de acuerdo con el horario actualizado. Asimismo, se recomienda a los aficionados verificar la programación oficial antes de asistir al estadio o seguir la transmisión del encuentro, con el fin de evitar inconvenientes.

El duelo entre Fortaleza CEIF e Independiente Santa Fe se mantiene como uno de los compromisos programados para el sábado 7 de febrero en la Liga BetPlay, y se jugará conforme al nuevo horario establecido por Dimayor: 6:20 p.m., según la programación vigente del torneo.