Independiente Santa Fe mandó a uno de sus delanteros a jugar al fútbol peruano dada la disminución de cupos en el FPC

Independiente Santa Fe confirmó en los últimos días una nueva salida en su plantilla: el delantero colombiano Jorge Luis Ramos dejará el club bogotano para continuar su carrera en el fútbol peruano, donde jugará con la Universidad César Vallejo. La operación se concretó en condición de préstamo y representa un movimiento clave tanto para el jugador como para el proyecto deportivo del equipo cardenal.

Ramos, de 33 años, llegó a Santa Fe con la intención de aportar experiencia, liderazgo y goles, pero su paso por el club no terminó siendo el esperado. A lo largo del último semestre tuvo participación intermitente, alternando titularidades y suplencias, sin lograr consolidarse como el referente ofensivo que la afición esperaba. La competencia interna en el ataque y las decisiones técnicas limitaron sus minutos, lo que llevó a que las partes evaluaran una salida.

Ante ese panorama, apareció la opción del fútbol peruano. Universidad César Vallejo, club que actualmente compite en la Liga 2, busca regresar a la Primera División y emprendió una profunda reestructuración de su plantel. En ese proceso, la dirigencia del conjunto “poeta” consideró que Ramos podía ser una pieza importante para liderar el frente de ataque, gracias a su recorrido en el fútbol colombiano y su perfil como delantero de área.

El acuerdo entre Santa Fe y César Vallejo se cerró como un préstamo hasta finales de 2026, con el objetivo de que el jugador tenga continuidad y protagonismo. Desde Perú esperan que Ramos aporte no solo goles, sino también experiencia para un equipo que tiene la presión de volver a la máxima categoría. Su llegada fue anunciada oficialmente por el club peruano, que destacó su trayectoria y lo presentó como uno de los refuerzos más importantes del proyecto.

Para Santa Fe, la salida de Ramos significa liberar un cupo en la nómina y abrir espacio para reorganizar su ataque. El conjunto cardenal sigue en proceso de ajustes deportivos y busca mayor efectividad en el último tercio de la cancha. Con esta decisión, el club apunta a reconfigurar su plantilla y darle oportunidad a otros jugadores que encajen mejor en la idea del cuerpo técnico.

Para Jorge Luis Ramos, el paso al fútbol peruano representa una nueva oportunidad para relanzar su carrera. Después de un periodo con poca regularidad en Bogotá, el delantero tendrá la chance de ser protagonista, asumir responsabilidad ofensiva y convertirse en una de las referencias del equipo en su camino hacia el ascenso.

Así, el ciclo de Ramos en Santa Fe llega a su fin, y comienza una nueva etapa en Perú, donde el atacante colombiano buscará recuperar continuidad y volver a destacar con goles en una liga que le ofrece el escenario ideal para reinventarse.