Así se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay Femenina tras haberse realizado el sorteo

En un paso clave para el fútbol femenino colombiano, la Dimayor confirmó oficialmente la realización del sorteo del calendario de la Fase I, Todos contra Todos, de la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2026, que marca el inicio de una nueva temporada de la competición nacional. El acto, llevado a cabo el martes 3 de febrero de 2026, fue transmitido en vivo por Win Sports y Win+ Fútbol, brindando a aficionados, clubes y periodistas la oportunidad de conocer el fixture completo del torneo que comenzará en las próximas semanas.

La Liga Femenina Colombia 2026 promete ser una de las ediciones más competitivas de los últimos años, con 16 equipos participantes, entre ellos tradicionales potencias como Deportivo Cali, Independiente Santa Fe y Millonarios, que ya se preparan con plantillas reforzadas para buscar el título nacional. La competencia está prevista para iniciar entre el 14 y 15 de febrero de 2026 y extenderse hasta septiembre de este año, consolidándose como un torneo de larga duración dentro del calendario del fútbol profesional colombiano.

El sorteo no solo definió los enfrentamientos de la primera fecha, sino también el orden de partidos que deberán cumplir los equipos a lo largo de la fase regular, en la cual todos se enfrentarán entre sí una vez. Los ocho mejores avanzarán a la Fase II, divididos en dos grupos, con el objetivo de continuar su camino hacia la etapa semifinal y, finalmente, la gran final del torneo. Este formato, descrito por la organización como una forma de garantizar mayor competitividad y oportunidades para las jugadoras, busca consolidar el crecimiento del balompié femenino en el país.

La presidenta de la Dimayor ha respaldado el esquema competitivo y la planificación del torneo, señalando que la estructura permitirá un desarrollo más sólido de clubes y atletas, además de potenciar la calidad del producto deportivo que se ofrece al público y los patrocinadores. El torneo 2026 también se presenta en un contexto donde el fútbol femenino colombiano ha venido fortaleciéndose con mayor cobertura mediática y participación internacional, lo que incrementa la expectativa sobre el rendimiento de las escuadras locales.

Con el sorteo ya en firme, ahora la atención se centra en el debut de la temporada, que será un momento clave para medir las aspiraciones de los equipos y el nivel de cada contendiente en la lucha por el título y, eventualmente, por cupos internacionales. El calendario ya está definido y los clubes ya piensan en estrategias, plantillas y objetivos inmediatos.

Así quedó definida la primera fecha de la Liga BetPlay Femenina

Atlético Nacional vs. Fortaleza

Llaneros vs. Deportivo Pasto

Inter de Plamira vs. Inter de Bogotá

Deportivo Cali vs. Deportivo Independiente Medellín

Once Caldas vs. Independiente Santa Fe

Real Santander vs. Atlético Bucaramanga

América de Cali vs. Junior de Barranquilla

Millonarios vs. Orsomarso