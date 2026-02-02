Aseguran que Jhon Jader Durán ya tendría conversaciones avanzadas para ser nuevo jugador de otro club europeo

El delantero colombiano Jhon Jader Durán estaría a punto de dar un giro inesperado en su carrera profesional, al acercarse, y en algunos informes incluso materializarse, su traslado al Zenit de San Petersburgo, uno de los clubes más importantes de la liga rusa. Tras una etapa irregular cedido en el Fenerbahçe de Turquía, las negociaciones entre los clubes y el jugador han tomado fuerza, y en los próximos días se espera que la operación sea oficializada.

Según reportes de medios especializados, Durán viajó a Rusia este lunes para cerrar los detalles de su contrato con el Zenit, donde incluso podría reencontrarse con su compatriota Wilmar Barrios, centrocampista de largo recorrido en el club ruso. El colombiano de 22 años llegaría a la institución de San Petersburgo en calidad de préstamo procedente tanto de su club dueño de pase, Al-Nassr, como de su actual cesión en Fenerbahçe, con una opción de compra estipulada en torno a los 35 millones de euros.

Este movimiento refleja un momento complicado en la carrera de Durán. Tras su explosivo fichaje por Al-Nassr en enero de 2025 por una cifra cercana a los 77 millones de euros, más complementos, el delantero colombiano no logró consolidarse de forma definitiva en el fútbol árabe y fue enviado cedido al fútbol turco para recuperar ritmo competitivo. Sin embargo, su paso por Fenerbahçe tampoco fue todo lo fructífero que se esperaba, con actuaciones irregulares y producciones de goles y asistencias que no terminaron de convencer a la afición ni a los directivos.

Las especulaciones sobre su futuro se intensificaron en las últimas semanas del mercado de invierno, con clubes de ligas top como Juventus y equipos de la Serie A o La Liga interesados de forma tangencial, aunque nunca con propuestas concretas que satisfacieran a sus actuales propietarios. Finalmente, Zenit surgió como la opción más factible, no solo porque ha podido negociar con Al-Nassr y Fenerbahçe, sino porque estaría dispuesto a asumir parte importante del salario del colombiano, haciendo viable la operación incluso con el alto coste de sus emolumentos.

Además de la transferencia en sí, el fichaje de Durán por el Zenit plantea varios interrogantes sobre su carrera a futuro. Optar por la liga rusa, considerada de menor competitividad que las principales de Europa occidental, especialmente para un delantero joven con proyección internacional, podría tener implicaciones en su continuidad con la Selección Colombia, donde competir por un puesto de cara a eventos importantes como el Mundial de la FIFA exige rendimiento en torneos top.

Por otro lado, para el Zenit, la incorporación de Durán representa una apuesta ofensiva interesante. El equipo, que compite regularmente por los primeros lugares de la Premier League rusa, vería en el colombiano una pieza con potencia física, capacidad de definición y experiencia internacional que podría potenciar su ataque.

Si se concreta formalmente en los próximos días, este fichaje marcará otro capítulo en una trayectoria llena de altibajos y decisiones clave, en la cual Durán ha buscado consolidarse como delantero de alto nivel tras sus pasos por el Chicago Fire, Aston Villa, Al-Nassr y Fenerbahçe.