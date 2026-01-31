Enorme susto en España: atacante de Atlético de Madrid debió salir en ambulancia

Un momento de máxima tensión se vivió este fin de semana en el fútbol español y encendió las alarmas en el Atlético de Madrid. En el duelo ante Levante, por una nueva jornada de LaLiga, el delantero noruego Alexander Sørloth, uno de los hombres clave en el ataque rojiblanco, tuvo que abandonar el campo en camilla y ser trasladado de urgencia a un hospital tras un impactante choque de cabezas.

El reloj marcaba apenas el minuto 24 del compromiso cuando se produjo la acción que silenció el estadio Ciutat de València. Sørloth retrocedió hasta su propia área para defender un tiro de esquina y, al intentar despejar el balón de cabeza, impactó de lleno con el argentino Matías Moreno, quien buscaba el remate para el conjunto local. El golpe fue violento y ambos futbolistas quedaron tendidos en el césped.

Minutos de angustia y salida en camilla

El cuerpo médico del Atlético de Madrid ingresó de inmediato al terreno de juego para atender al atacante noruego, que presentaba una herida visible en la cabeza. Tras varios minutos de evaluación, el diagnóstico inicial obligó a una decisión preventiva: Sørloth no podía continuar.

El club rojiblanco confirmó posteriormente, a través de un comunicado oficial, que el futbolista sufrió un traumatismo con herida incisocontusa, motivo por el cual fue trasladado en ambulancia a un centro médico de Valencia para realizarle pruebas médicas y descartar lesiones de mayor gravedad.

“Alexander Sørloth tuvo que ser sustituido como consecuencia de un traumatismo que le provocó una fuerte herida incisocontusa. El jugador ha sido trasladado a un centro hospitalario para someterse a diferentes pruebas”, señala el comunicado.

Ante su salida, el técnico Diego Simeone optó por el ingreso del argentino Julián Álvarez, modificando el frente de ataque en un partido que ya estaba marcado por el impacto emocional del accidente.

¿Qué pasó con Matías Moreno?

El jugador del Levante también resultó afectado por el choque y, aunque logró ponerse de pie, no estaba en condiciones de seguir en el encuentro. Fue sustituido por Manu Sánchez, abandonó el campo por sus propios medios y permaneció en el estadio bajo observación, con un vendaje en la cabeza, mientras el cuerpo médico evaluaba su evolución.

Desde el club granota informaron que Moreno se encontraba consciente y estable, aunque bajo vigilancia médica por protocolo.

Preocupación en el Atlético y expectativa por su evolución

La situación generó preocupación entre los hinchas del Atlético de Madrid, teniendo en cuenta la importancia de Sørloth en el esquema ofensivo del equipo. El delantero ha sido uno de los goleadores del conjunto colchonero en la temporada y su estado físico será seguido de cerca en los próximos días.

Por ahora, el club espera los resultados de los exámenes médicos para determinar el tiempo de baja y descartar cualquier complicación neurológica, algo que, por prevención, se maneja con especial cuidado en este tipo de traumatismos.