Influencer colombiano parecido a Vinícius Junior fue anunciado como nuevo futbolista de un club profesional

El fútbol sudamericano sumó en los últimos días una historia poco habitual: un influencer colombiano conocido por su parecido con Vinícius Júnior fue anunciado oficialmente como jugador profesional de un club de la Segunda División de Venezuela. El protagonista es Ricardo Rincón, apodado en redes como el “Vini colombiano”, quien fue presentado como nuevo integrante del Real Frontera, equipo que compite en la Liga FUTVE 2.

Rincón, oriundo de Cali, construyó su notoriedad en plataformas como Instagram y TikTok, donde superó el millón de seguidores gracias a videos en los que imitaba gestos, celebraciones y estilo del delantero del Real Madrid. Su parecido físico con Vinícius Jr. lo convirtió en un fenómeno viral, lo que le permitió consolidar una comunidad digital enfocada en el fútbol y el entretenimiento.

El paso del mundo digital al profesional se concretó cuando el Real Frontera anunció su contratación como parte del plantel para la nueva temporada. El club tachirense oficializó la llegada del colombiano y lo incluyó dentro de su nómina competitiva, marcando así su debut formal en el fútbol profesional. La noticia fue replicada por medios especializados, que destacaron la singularidad del fichaje y su impacto mediático.

Desde la institución venezolana se explicó que Rincón tendrá la oportunidad de entrenar y competir en igualdad de condiciones con el resto del plantel. Si bien no cuenta con trayectoria en ligas profesionales, el propio jugador ha manifestado que su intención es demostrar capacidades futbolísticas más allá de su imagen en redes. En torneos amateurs y partidos de exhibición, el colombiano ya había participado como extremo y atacante, roles que ahora intentará consolidar en un entorno profesional.

El caso generó debate en la región: para algunos, se trata de una apuesta que mezcla visibilidad y deporte; para otros, es una señal del impacto que hoy tienen las redes sociales en la industria del fútbol. Lo cierto es que el anuncio puso el foco en la Liga FUTVE 2 y en el Real Frontera, un club que busca protagonismo tanto dentro como fuera del campo.

La llegada del “Vini colombiano” no solo representa un desafío personal para Rincón, sino también una experiencia inédita para el entorno del fútbol venezolano. En adelante, el rendimiento en entrenamientos y partidos oficiales será el parámetro que defina su continuidad y su verdadero lugar dentro del proyecto deportivo del Real Frontera.