Deportes Quindío logró la contratación de un importante portero con pasado en selección sudamericana

El Deportes Quindío oficializó la contratación del portero paraguayo Joel Alberto Silva Estigarribia, quien regresa al fútbol colombiano para reforzar la portería del club en la Categoría Primera B de la temporada 2026. Silva, de 37 años, llega con una trayectoria extensa en Sudamérica y un pasado recordado por los hinchas colombianos, especialmente por su paso por Deportes Tolima, donde dejó huella por su rendimiento bajo los tres palos.

Silva nació el 13 de enero de 1989 en Carapeguá, Paraguay, y se formó desde joven como arquero antes de dar el salto al profesionalismo. Su carrera comenzó en el club local Teniente 1.º Adolfo Rojas Silva y luego lo llevó a clubes importantes de su país como Club Guaraní y Sportivo Luqueño, donde se consolidó como guardameta antes de emigrar al exterior.

La llegada de Silva al fútbol colombiano se dio en 2015, cuando fue fichado por Deportes Tolima. Allí se convirtió en uno de los arqueros más notables del club vinotinto y oro. En su etapa con Tolima se destacó por actuaciones decisivas en torneos nacionales e internacionales, incluyendo tandas de penales clave que ayudaron al equipo a avanzar en la Copa Sudamericana. En una de esas instancias, Silva detuvo tres disparos en una definición frente al venezolano Carabobo FC, contribuyendo al paso de su equipo a la siguiente fase del certamen.

Su rendimiento en Tolima también incluyó momentos importantes en competencias locales, como lo demuestra su participación en semifinales y finales de liga, donde fue pieza fundamental en la defensa del arco. A lo largo de varias temporadas, Silva acumuló más de 130 apariciones con el club colombiano, consolidándose como uno de los referentes en el arco.

Tras su paso por Tolima, Silva siguió su carrera en Paraguay y otros clubes de la región antes de tomar la decisión de volver al fútbol colombiano con el Deportes Quindío. El retorno a Colombia representa para Silva una nueva oportunidad de aportar su experiencia a un equipo que aspira a pelear nuevamente por el ascenso a la Primera A, la máxima categoría del fútbol profesional colombiano.

Silva cumple un papel que va más allá de su función estrictamente técnica. Su experiencia internacional y trayectoria en el continente lo posicionan como un referente dentro del camerino, donde se espera que su liderazgo influya tanto en los arqueros más jóvenes como en la defensiva del equipo en general. Además, su regreso al país reactiva recuerdos entre los seguidores del fútbol colombiano que lo vieron en su mejor momento con el Tolima.

El club ha señalado que Silva ya trabaja con el grupo y se prepara para asumir responsabilidad en la portería, en un campeonato donde los aspectos defensivos y la experiencia serán factores clave para las aspiraciones del Quindío en la temporada 2026. La incorporación del paraguayo se suma a un plan más amplio de reforzamiento en el club, que busca consolidar una plantilla competitiva.

Con la oficialización de su fichaje, Silva se convierte en uno de los rostros más experimentados del torneo y en una figura esperada por la afición quindiana para liderar la resistencia bajo los tres palos en el desafío por el ascenso.