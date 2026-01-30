Definidos los cruces en la fase de Play-Offs de la UEFA Europa League

Este viernes sigue la jornada de sorteos europeos con la celebración del sorteo de los playoffs de la UEFA Europa League 2025-26, definido en la sede de la UEFA desde la ciudad suiza de Nyon. El evento se lleva a cabo en paralelo con el sorteo de la UEFA Champions League y determina los emparejamientos que abrirán la fase eliminatoria de dieciseisavos de final del segundo torneo continental más importante de clubes en Europa.

La ceremonia comenzó alrededor del mediodía (hora local) y reúne a dirigentes de clubes, representantes de la UEFA y medios de comunicación acreditados. La modalidad de sorteo incluye a los 16 equipos que no lograron clasificar directamente a los octavos de final tras la fase de liga de la competición, los cuales lucharán en una ronda de playoffs para ganarse un lugar en esa siguiente instancia.

El sistema estipula que los clubes se emparejarán según su posición en la fase de liga: equipos ubicados entre los lugares 9 y 16 serán cabezas de serie, mientras que los clasificados del 17 al 24 no lo serán, lo que influye en el orden de los partidos (ida y vuelta) y la localía de cada serie. Esta estructura busca equilibrar los enfrentamientos, aunque la normativa permite cruces entre equipos de la misma federación nacional y rivales ya vistos en la fase de liga.

Entre los clubes que participan están Genk (Bélgica), Bologna (Italia), Stuttgart (Alemania), Ferencváros (Hungría), Nottingham Forest (Inglaterra), Viktoria Plzeň (República Checa), Crvena Zvezda (Serbia) y Celta de Vigo (España) como cabezas de serie, mientras que del otro lado figuran equipos como PAOK (Grecia), Lille (Francia), Fenerbahçe (Turquía), Panathinaikos (Grecia), Celtic (Escocia), Ludogorets (Bulgaria), Dinamo Zagreb (Croacia) y SK Brann (Noruega) como no cabezas de serie.

Los emparejamientos resultantes del sorteo definirán las eliminatorias que se jugarán con partidos de ida y vuelta programados para el 19 y el 26 de febrero de 2026. Los ocho clubes que se impongan en esta fase avanzada se unirán a los ocho equipos que consiguieron la clasificación directa a los octavos de final.

La jornada de sorteos continuará en febrero, cuando se realizará el sorteo de octavos de final el 27 de febrero de 2026, estableciendo el cuadro completo hacia las etapas decisivas del torneo. Las competiciones europeas continúan así su avance hacia la recta final, con expectativas altas y jornadas definitorias por delante.

Así quedaron definidos los cruces en la fase de Play-Offs de la UEFA Europa League

Dinamo Zagreb vs. Genk

SK Brann vs. Bologna

Ludogorets vs. Ferencvaros

Celtic vs. Stuttgart

Panathinaikos vs. Viktoria Plzen

Fenerbache vs. Nottingham Forest

Paok vs. Celta de Vigo

Lille vs. Estrella Roja