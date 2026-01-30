Así quedaron los cruces tras el sorteo de la UEFA Champions League de la fase de Play-Offs

Este viernes se celebró en la sede de la UEFA en Nyon uno de los eventos más esperados del fútbol europeo: el sorteo de los playoffs de la UEFA Champions League 2025-26, una fase clave que definirá los emparejamientos de la ronda previa a los octavos de final del torneo continental más prestigioso a nivel de clubes.

El sorteo tiene lugar después de concluir la fase de liga de la actual edición, en la que los 36 equipos participantes disputaron una liga única en lugar de la tradicional fase de grupos. Los clubes que terminaron en las posiciones 9ª a 24ª se juegan ahora su futuro en los playoffs, que serán a eliminación directa y se jugarán a doble partido en febrero. Los ocho ganadores avanzarán para integrarse a los equipos que ya consiguieron su boleto directo a los octavos de final.

La ceremonia organizada por la UEFA sigue el formato establecido en el reglamento de la competición, en el que los equipos están divididos en cabezas de serie y no cabezas de serie según su posición final en la fase de liga. El objetivo es que la ronda de playoffs tenga enfrentamientos equilibrados, aunque el sorteo permite también cruces entre clubes de la misma asociación nacional.

Entre los clubes más destacados que forman parte de este sorteo están nombres como Real Madrid, Juventus, Borussia Dortmund, Inter de Milán y Galatasaray, todos ellos clasificados para esta ronda tras las posiciones obtenidas en la tabla general de la fase de liga. Este tramo del torneo se considera determinante, ya que define qué equipos se cruzarán con los que ya aseguraron su pase directo a octavos, incluidos potencias como Arsenal, Liverpool, Manchester City y otros.

El nuevo formato de la Champions League, implementado desde la pasada temporada, ha añadido un mayor nivel de incertidumbre y dramatismo a la competición. La fase de liga generó una clasificación más competitiva, y con cinco clubes ingleses entre los ocho equipos que ya entran directamente a octavos, la situación de los playoffs se presenta cargada de tensión e interés para los aficionados.

Así quedaron los cruces en la fase de Play-Offs de Champions League

Benfica vs. Real Madrid

Bodo Glimt vs. Inter de Milán

Mónaco vs. PSG

Qarabag vs. Newcastle

Galatasaray vs. Juventus

Brujas vs. Atlético de Madrid

Borussia Dortmund vs. Atalanta

Olympiacos vs. Bayer Leverkusen