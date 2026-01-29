Partidos y partidazos: Así se jugará gran parte de la fecha 4 en la Liga BetPlay

Este fin de semana del fútbol colombiano será clave para la Fecha 4 de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2026, con una amplia variedad de duelos programados en diferentes ciudades del país. Tras el inicio de la temporada en enero, los equipos buscan consolidar su rendimiento en un torneo donde cada punto puede marcar la diferencia en la lucha por los primeros puestos de la tabla de posiciones y el acceso a cuadrangulares, teniendo a más de uno comprometido desde ya.

El sábado 31 de enero abrirá la jornada con el juego entre Cúcuta Deportivo y Fortaleza CEIF, programado para las 4:00 PM en el estadio General Santander. Este duelo inicial pondrá frente a frente a dos escuadras con aspiraciones de escalar posiciones tras resultados mixtos en las primeras fechas del campeonato y será una oportunidad dorada para que la afición ‘Motilona’ se reivindique después de lo que fueron los lamentables hechos vistos en el clásico del Oriente.

A continuación, a las 6:10 PM, Boyacá Chicó se medirá ante Independiente Santa Fe en el estadio La Independencia. El equipo ajedrezado intentará frenar a un Santa Fe que busca reencontrarse con la victoria después de haber empatado en sus primeras tres salidas.

La jornada del sábado estaba inicialmente marcada por uno de los clásicos del fútbol colombiano: Millonarios FC contra Independiente Medellín en el estadio El Campín. Sin embargo, ese partido fue reprogramado para el domingo 1 de febrero debido a ajustes logísticos por un evento musical en homenaje a Yeison Jiménez. Este partido se jugará a las 8:10 PM y tendrá como novedad el primer duelo del ‘Albiazul’ sin Hernán Torres en el banquillo después de su salida de la institución.

Este mismo día se disputarán otros cuatro encuentros que completan la cuarta fecha. La tarde futbolera comenzará a las 2:00 PM con el enfrentamiento entre Atlético Bucaramanga y Alianza Valledupar en el estadio Américo Montanini, un duelo donde el “Leopardo” buscará sumar de a tres para acercarse a los primeros lugares de la tabla de posiciones.

A las 4:10 PM, Deportivo Cali recibirá al Deportivo Pasto en el estadio Palmaseca. Los ‘volcánicos’ comienzan la jornada como líderes con puntaje perfecto y buscarán mantener esta racha en condición de visita. Por su parte, el Cali espera levantar cabeza del todo y empezar a recortar camino hacia los primeros lugares de la tabla.

En la franja de las 6:20 PM, Once Caldas y Jaguares de Córdoba se verán las caras en el estadio Palogrande. Los blancos de Manizales, buscarán imponer su fútbol frente a unos felinos que ya han demostrado capacidad de pelea en varios compromisos y ganándole a grandes, como pasó en la primera fecha contra el Cali.

La jornada dominical cerrará con Llaneros FC contra Águilas Doradas a las 8:30 p.m. en el estadio Bello Horizonte (Rey Pelé). Cerrando así una agenda intensa con un partido donde dos de los clubes que aspiran a ser la sorpresa del campeonato buscarán sumar réditos desde ya para asegurar su presencia en los 8.