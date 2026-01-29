Jhon Jader Durán podría llegar a jugar en un campeón de Champions League y tener un compañero de Selección Colombia

La posibilidad de que Jhon Durán cambie de aires en este mercado de fichajes invernal ha tomado fuerza en las últimas horas, con informes de prensa que colocan al delantero colombiano en la agenda de Juventus, uno de los clubes históricos de la Serie A italiana. Las negociaciones, aunque aún no cerradas, reflejan un interés concreto del equipo turinés por reforzar su delantera ante la falta de acuerdos en otras opciones ofensivas que estaban explorando en Italia.

La historia de Durán en Europa ha sido intensa desde que salió del Aston Villa al Al-Nassr en enero de 2025 por una cifra cercana a los €64-77 millones; posteriormente fue cedido al Fenerbahçe de Turquía por la temporada 2025-26 para tener mayor participación. Sin embargo, su estadía en Estambul ha estado marcada por altibajos: el colombiano de 22 años ha sumado 21 partidos con 5 goles y 3 asistencias, cifras que no terminan de convencer del todo a los aficionados turcos para un delantero de su perfil y precio.

Ante esto, la Juventus ha intensificado contactos con el entorno del jugador. Según reportes del mercado, el club italiano habría realizado una oferta formal al Fenerbahçe y al Al-Nassr para llevarse a Durán, incluyendo la posibilidad de un préstamo con opción de compra en el verano. Ese movimiento sería una respuesta directa a las dificultades que enfrentó Juventus inicialmente con su objetivo principal para reforzar el ataque, el delantero Youssef En-Nesyri, con quien no lograron acordar condiciones favorables.

El interés de Juventus no es un simple rumor aislado: fuentes cercanas a la negociación reportan que el colombiano habría recibido la propuesta y estaría evaluando las condiciones, lo que abre la posibilidad de que se convierta en un fichaje sorpresa antes del cierre de la ventana de transferencias, que en Italia es el próximo 2 de febrero de 2026.

Si bien el club turinés aún no ha emitido una confirmación oficial, la convergencia de informes y el contexto del mercado colocan a Durán en la lista de delanteros que Juventus está seriamente considerando para apuntalar su ataque en la segunda mitad de la temporada.

Del lado de Fenerbahçe, la situación del atacante también ha generado especulación: su ausencia reciente de convocatorias y la evaluación de ofertas han alimentado versiones de que el club está dispuesto a dejarlo salir si llega una propuesta que satisfaga tanto al club turco como al propietario de sus derechos, Al-Nassr.

En resumen, el interés de Juventus por Jhon Durán es real y activo, aunque queda por verse si las negociaciones fructifican antes del cierre del mercado. Para Durán, se trata de una oportunidad importante de volver a un fútbol de élite y competir en una liga con alto perfil europeo.