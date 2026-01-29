Falleció Eugenio Samaniego, jugador campeón del Fútbol Profesional Colombiano con el Unión Magdalena

Eugenio Samaniego - Fotos: Fondo creado con IA y foto de las redes sociales del Unión Magdalena tomada el 29 de enero del 2026

El fútbol colombiano está de luto tras la confirmación del fallecimiento de Eugenio Samaniego, exfutbolista paraguayo que integró la histórica plantilla del Unión Magdalena campeón del torneo colombiano de 1968, el único título de liga en la historia del club samario. Samaniego murió a los 86 años en su país natal, Paraguay, según informó la propia institución bananera este 29 de enero de 2026 en sus redes sociales oficiales.

Unión Magdalena expresó su “profundo dolor por la partida de uno de los referentes del equipo que marcó un hito imborrable en la historia del club y del fútbol colombiano”. En el comunicado, se destacó que la gesta de 1968 “forma parte indeleble de nuestra memoria colectiva”, y que el legado de Samaniego permanecerá en el corazón de la afición samaria.

Samaniego, nacido en 1940, fue parte de un conjunto que trascendió en el balompié nacional como el primer equipo de la región Caribe en coronarse campeón profesional en Colombia. El Unión Magdalena obtuvo ese título tras una final contra Deportivo Cali: un empate 2-2 en Santa Marta selló la consagración del club después de haber obtenido una importante victoria de visitante días antes.

La temporada de 1968 fue histórica no solo por el título, sino porque representó la culminación de un proyecto que combinó jugadores locales con otros extranjeros destacados, entre ellos Justo Ramón Sayas, Raúl Peñaranda, Aurelio “Yeyo” Palacios y el propio Samaniego, quienes se ganaron un lugar eterno en la memoria de la afición.

Antes de su paso por Colombia, Samaniego tuvo una carrera significativa en su país y en el exterior, vistiendo la camiseta de Cerro Porteño, una de las instituciones más importantes del fútbol paraguayo, y disputando competencias europeas con el Füchse Berlin Reinickendorf en Alemania.

Para los seguidores del fútbol nacional, el fallecimiento de Samaniego revive el recuerdo de una época dorada para Unión Magdalena, que, además de coronarse campeón en 1968, se convirtió en el primer club costeño en representar a Colombia en la Copa Libertadores de 1969 tras ese título histórico.

El fútbol colombiano despide así a uno de sus protagonistas de época, cuyo nombre seguirá evocando un momento inolvidable en la historia del balompié nacional.