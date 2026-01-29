Estos serían algunos de los candidatos para dirigir a Millonarios tras la esperada salida de Hernán Torres

Tras la confirmación oficial de la salida de Hernán Torres del banquillo de Millonarios FC debido a un mal arranque en la Liga BetPlay I-2026, la dirigencia del club embajador ha entrado en una fase de evaluación de posibles sustitutos para intentar enderezar el rumbo en el campeonato colombiano. La polémica decisión de despedir al entrenador, luego de no sumar puntos en sus primeros encuentros de liga, desencadenó rápidamente la aparición de varios nombres en carpeta para reemplazarlo al frente del equipo bogotano.

Entre los tres nombres que más fuerza han tomado en el radar de los directivos y la prensa deportiva se destacan Gustavo Álvarez, Ariel Holan y Rafael Dudamel, cada uno con perfiles, trayectorias y experiencias distintas que podrían aportar soluciones distintas a Millonarios.

Gustavo Álvarez (Argentina)

El principal candidato que suena fuerte para llegar a Millonarios es el entrenador argentino Gustavo Álvarez, de 53 años, con una trayectoria creciente en Sudamérica. Álvarez ha dirigido varios equipos en Argentina, Perú y Chile, ganándose reconocimiento por su capacidad para mejorar el rendimiento de clubes con estructuras diversas.

Su antecedente más destacado es haber llevado a Huachipato al título de la Primera División chilena en 2023, una de las campañas más memorables del club en décadas. Luego, asumió como técnico de Universidad de Chile (2024-2025), donde obtuvo títulos importantes como la Copa Chile 2024 y la Supercopa de Chile 2025, además de clasificar al equipo a competiciones continentales.

Álvarez está actualmente sin club tras finalizar su vínculo con la U de Chile, lo que lo convierte en una opción inmediatamente disponible para Millonarios y un perfil con experiencia internacional reciente en torneos exigentes.

Ariel Holan (Argentina)

Otro nombre que resuena con fuerza es Ariel Holan, técnico argentino con un currículum más amplio a nivel internacional. Holan se consolidó como entrenador de élite al ganar la Copa Sudamericana 2017 con Independiente, además de la Copa Suruga Bank 2018, demostrando capacidad para competir y ganar en escenarios continentales.

Su trayectoria incluye además títulos como el Campeonato Nacional de Chile con Universidad Católica (2020) y la Leagues Cup 2021 con el Club León de México. Más recientemente, dirigió a Rosario Central en Argentina hasta diciembre de 2025, donde obtuvo buenos registros y mantuvo al equipo competitivo antes de dejar el cargo.

Holan representa una apuesta de jerarquía internacional, con experiencia en diferentes estilos de juego y competiciones en América. Su llegada sería interpretada como un intento por imprimir una visión táctica más ofensiva y estructurada al equipo bogotano.

Rafael Dudamel (Venezuela)

El tercer candidato que aparece en las discusiones es el venezolano Rafael Dudamel, aunque su vinculación con Millonarios no está confirmada y en el pasado incluso se había negado contacto concreto con la institución. Dudamel es un técnico con experiencia en el fútbol colombiano, habiendo sido campeón con Atlético Bucaramanga en 2024-I y con Deportivo Cali en 2021-II, lo que le da un bagaje local reconocido.

Su perfil combina conocimiento del medio colombiano y capacidades probadas para trabajar con jóvenes talentos y organizar equipos con órdenes tácticos sólidos en defensa y ataque.

La decisión final aún está en manos de la dirigencia liderada por el argentino Ariel Michaloutsos, director deportivo de Millonarios, y el presidente Enrique Camacho, quienes evaluarán no solo los antecedentes sino también la compatibilidad de proyecto a largo plazo para un club que aspira a competir en torneos locales e internacionales.

Elegir el próximo técnico no será sencillo, y la alternativa seleccionada deberá resolver problemas de rendimiento inmediato y, al mismo tiempo, colocar a Millonarios en una senda ganadora ante una afición exigente y hambrienta de títulos.