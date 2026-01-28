Prográmese desde ya con los partidos en simultáneo de la última jornada en la fase de liga de la Champions League

La última fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26 se jugará este miércoles 28 de enero de 2026 y marca el cierre de la etapa que define a los equipos que clasifican directamente a octavos de final, los que irán a playoffs y los que quedarán eliminados. En esta jornada decisiva, la UEFA ha dispuesto que los 18 partidos se disputen de forma simultánea a las 21:00 (hora europea central) para evitar influencias entre resultados, lo que en hora de Colombia equivale a las 15:00 del miércoles.

La jornada unificada se convierte en un auténtico “supermiércoles” para el fútbol europeo, donde tanto gigantes como clubes históricos y sorpresas de la competencia lucharán por un lugar en la siguiente ronda. La emoción se prolongará durante toda la tarde colombiana, con encuentros llenos de tensión y dramatismo.

Programación completa de la última jornada de la fase de liga en Champions

Benfica vs. Real Madrid – 15:00 Atlético de Madrid vs. Bodo/Glimt – 15:00 Barcelona vs. Copenhague – 15:00 Bayer Leverkusen vs. Villarreal – 15:00 Athletic Club vs. Sporting de Lisboa – 15:00 Union Saint-Gilloise vs. Atalanta – 15:00 Liverpool vs. Qarabag – 15:00 Mónaco vs. Juventus – 15:00 Ajax vs. Olympiacos – 15:00 PSG vs. Newcastle United – 15:00 Napoli vs. Chelsea – 15:00 Borussia Dortmund vs. Inter de Milán – 15:00 Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur – 15:00 Arsenal vs. Kairat Almaty – 15:00 Manchester City vs. Galatasaray – 15:00 Club Brujas vs. Olympique de Marsella – 15:00 PSV Eindhoven vs. Bayern Múnich – 15:00 Pafos vs. Slavia Praga – 15:00

Todos los encuentros serán transmitidos por Movistar Liga de Campeones en Latinoamérica, aunque la disponibilidad puede variar según el país y proveedor de televisión.

Más allá de los nombres ilustres que aparecen en la lista, como Real Madrid, Barcelona, PSG, Liverpool o Bayern Múnich, esta fecha final trae consigo dramáticos cruces por clasificación o eliminación directa. Algunos clubes ya tienen asegurado un lugar entre los ocho primeros para avanzar sin pasar por playoffs; otros, como Barcelona o Atlético de Madrid, dependen de resultados favorables.