Prográmese con los partidos de la fecha 3 de la Liga BetPlay que se jugarán en la tarde-noche del jueves

La tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-I continúa este jueves 29 de enero con un triple partido que puede empezar a marcar tendencias en la clasificación de la primera división del fútbol colombiano. Tras dos jornadas iniciales, algunos equipos buscan enderezar su camino y otros mantener el buen arranque, cosa que, desde ya, es vital para poder aspirar a cuadrangulares en unos meses.

Águilas Doradas vs. Deportivo Cali

El primer partido de la jornada será Águilas Doradas vs. Deportivo Cali, programado a las 4 de la tarde en el estadio Cincuentenario de Medellín. Los aurinegros vienen de un inicio irregular, con un empate y una derrota que los deja en la casilla 14, al menos en el arranque de la jornada, lo que convierte este duelo en una oportunidad clave para sumar de a tres y escalar posiciones después de perder su primer partido de locales.

Por su parte, Deportivo Cali llega con la intención de consolidar el buen momento tras su victoria en la fecha anterior ante el Medellín y afianzarse en la parte alta de la tabla. La presencia de los nuevos jugadores como Pedro Gallese, Juan Dinneno, Emanuel Reynoso o Stiven Rodríguez será un factor determinante para vencer a un club que, en el papel, es inferior.

Jaguares vs. Internacional de Bogotá

A las 6:10 PM, el segundo encuentro enfrentará a Jaguares de Córdoba vs. Internacional de Bogotá. Este duelo entre equipos de la parte media y baja de la tabla puede resultar determinante para sus aspiraciones en lo inmediato, teniendo en cuenta que los dos tienen apenas tres puntos: un triunfo permitiría acercarse a los puestos altos, mientras que una derrota podría complicar aún más el arranque de temporada.

América de Cali vs. Once Caldas

Finalmente, la jornada culminará con uno de los partidos más atractivos del día y de toda la jornada: América de Cali vs. Once Caldas, a las 8:20 de la noche, en el estadio Pascual Guerrero. América busca mantenerse en los primeros planos luego de un inicio furioso con puntaje perfecto, mientras que Once Caldas intentará aprovechar algunos vacíos defensivos que tiene su rival para acercarse más a la punta del campeonato dados los cuatro puntos cosechados hasta el momento.

Estos tres juegos pueden ser el plato fuerte del día para miles de futboleros que mantienen al tanto del rentado nacional. Esto, en especial dada la urgencia de algunos para sumar desde ya y el rendimiento que han demostrado otros con un nuevo comienzo esta temporada.