La Selección Colombia ya tendría definida su sede de entrenamiento para la Copa del Mundo

La Selección Colombia ya tiene definida su base de operaciones para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El máximo ente del fútbol aprobó oficialmente la sede de entrenamiento y concentración de la Tricolor, que estará ubicada en Guadalajara, México, una de las ciudades anfitrionas del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Luego de una serie de inspecciones técnicas y logísticas, la FIFA dio luz verde a la elección de la Academia AGA del Atlas FC como el campamento base de Colombia durante la fase inicial del campeonato. La decisión fue tomada tras una visita del cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo y representantes de la Federación Colombiana de Fútbol, quienes evaluaron infraestructura, condiciones de trabajo, recuperación y conectividad.

El complejo elegido cuenta con canchas de primer nivel, zonas de gimnasio, áreas médicas y espacios de concentración que cumplen con los estándares exigidos por FIFA para selecciones mundialistas. La sede permitirá que el equipo nacional tenga un entorno estable para preparar sus partidos, con todas las comodidades necesarias para el alto rendimiento.

Uno de los factores clave para que Guadalajara fuera seleccionada es la ubicación estratégica. Colombia disputará al menos dos partidos de la fase de grupos en territorio mexicano, uno de ellos en la capital y otro en la propia Guadalajara. Esto reducirá significativamente los desplazamientos y facilitará la recuperación entre compromisos, algo fundamental en un torneo corto y de alta exigencia física.

Desde la Federación se considera que contar con una sede fija desde el inicio permitirá optimizar la planificación deportiva. La Tricolor podrá trabajar con continuidad, mantener rutinas claras y minimizar factores externos que suelen afectar el rendimiento en torneos de esta magnitud.

Aunque la aprobación ya es oficial, el cuerpo técnico seguirá ajustando detalles de logística y preparación. En los meses previos al Mundial, la Selección tendrá concentraciones y partidos amistosos en distintas fechas FIFA, pero el objetivo es que la base definitiva esté clara desde ahora para evitar improvisaciones.

Con esta decisión, Colombia da un paso más en su camino rumbo a 2026. La Tricolor ya no solo piensa en la clasificación y en el armado del plantel, sino también en los detalles que marcan la diferencia en una Copa del Mundo: la sede, el descanso, la logística y la estabilidad del grupo.

Guadalajara será, entonces, el punto de partida del sueño mundialista de Colombia. Allí se preparará el equipo para enfrentar uno de los mayores retos del fútbol internacional, con la ilusión intacta y con una casa ya definida para escribir su historia en el Mundial 2026.