Se destapó el guardado de Atlético Nacional: Delantero estrella estaría a escasos detalles de llegar al club de sus amores

El mercado de fichajes del fútbol colombiano empieza a sacudir la escena con fuerza, y uno de los movimientos más ruidosos es el de Cristian “Chicho” Arango, quien está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Atlético Nacional. La posible llegada del delantero colombiano se perfila como uno de los grandes bombazos del periodo de transferencias, tanto por su trayectoria internacional como por el impacto mediático que tendría su regreso al país.

Las gestiones entre el entorno del jugador y la dirigencia verdolaga han avanzado de manera decisiva. Fuentes cercanas a la negociación aseguran que las conversaciones están en etapa final y que solo restan detalles para que el acuerdo quede sellado. Aunque el anuncio oficial aún no se ha producido, en el ambiente de Nacional ya se da por hecho que Arango será el refuerzo estelar para la zona ofensiva.

Arango, de 30 años, llega con un recorrido que respalda el ruido que genera su nombre. En la Major League Soccer (MLS) fue protagonista con Los Angeles FC, Real Salt Lake y San Jose Earthquakes, donde se consolidó como un delantero de referencia. Su capacidad goleadora, su potencia física y su lectura del juego dentro del área lo han convertido en uno de los atacantes colombianos más reconocidos en el exterior durante los últimos años.

La apuesta de Atlético Nacional es clara: sumar jerarquía, experiencia y gol. El club venía buscando un ‘9’ de peso que marcara diferencias, y todo apunta a que Arango es el elegido para liderar el ataque verdolaga en esta nueva etapa. La operación no solo responde a una necesidad deportiva, sino también a una estrategia de impacto en el mercado, capaz de ilusionar a la hinchada y reforzar el proyecto institucional.

El interés de Nacional por Arango no es nuevo, pero ahora parece haberse convertido en una realidad cercana. El propio jugador ha manifestado en el pasado su deseo de vestir la camiseta verde, y ese factor emocional ha sido clave para destrabar las conversaciones. Desde su entorno se asegura que el futbolista ve con buenos ojos el regreso al fútbol colombiano y la posibilidad de asumir un rol protagónico en uno de los clubes más grandes del país.

En lo contractual, la negociación ha requerido superar obstáculos, especialmente por el vínculo vigente de Arango en la MLS. Sin embargo, las partes habrían encontrado una fórmula que satisface a todos los involucrados, lo que abre la puerta a que el anuncio se haga en los próximos días si no surgen contratiempos.

Por ahora, en Medellín se respira expectativa. Todo indica que Atlético Nacional está a punto de concretar uno de los fichajes más resonantes del mercado, un movimiento que no solo reforzaría su plantilla, sino que marcaría tendencia en el fútbol colombiano. La cuenta regresiva ya comenzó para que Cristian “Chicho” Arango vista de verde.