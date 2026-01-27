Atlético Nacional jugaría amistoso en medio de la temporada contra uno de los equipos más grandes de México

Cruz Azul y Atlético Nacional se enfrentarán en marzo en un amistoso internacional programado durante la Fecha FIFA, como parte de la agenda de preparación de ambos clubes en el primer semestre de 2026. El compromiso fue confirmado por las dos instituciones y se disputará en territorio estadounidense, en un escenario neutral.

El partido está previsto para el miércoles 25 de marzo, en el PayPal Park de San José, California, estadio habitual de este tipo de encuentros internacionales. La elección de la sede responde al interés por acercar a dos equipos tradicionales del fútbol latinoamericano a la numerosa comunidad de aficionados en Estados Unidos. El horario se ajustará a la franja nocturna, tanto para el público local como para las transmisiones hacia Colombia y México.

Este amistoso se jugará en medio de la Fecha FIFA, lo que implica que varios jugadores de ambas plantillas podrían estar convocados a sus selecciones nacionales. En ese contexto, los cuerpos técnicos utilizarán el compromiso como una oportunidad para evaluar alternativas, dar minutos a jugadores en proceso de consolidación y mantener el ritmo competitivo durante el receso de los torneos locales.

Para Cruz Azul, el encuentro representa un espacio de preparación dentro de su planificación del semestre en la Liga MX. El equipo mexicano aprovechará el partido para observar variantes tácticas y fortalecer su funcionamiento colectivo ante un rival de perfil internacional. Además, será una ocasión para seguir probando piezas en un entorno distinto al habitual.

Atlético Nacional, por su parte, asumirá el compromiso como parte de su calendario de trabajo durante el parón. El club antioqueño viene ajustando su nómina para el primer semestre del año y el duelo ante un equipo de otra liga servirá para medir su rendimiento frente a un estilo de juego diferente. El cuerpo técnico ha señalado que estos partidos permiten sacar conclusiones útiles de cara a la competencia oficial.

El cruce entre ambos clubes también tiene un componente histórico. Cruz Azul es uno de los equipos con mayor tradición en el fútbol mexicano, mientras que Atlético Nacional es una de las instituciones más representativas del fútbol colombiano. Aunque se trata de un partido amistoso, el interés que genera está vinculado al peso institucional de ambos equipos y a su recorrido en competiciones nacionales e internacionales.

La organización del evento espera una buena asistencia, teniendo en cuenta la presencia de comunidades colombianas y mexicanas en California. Las entradas estarán disponibles a través de plataformas oficiales, y el partido contará con cobertura mediática en ambos países.