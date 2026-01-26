Gigantesco globo de mecha cayó en una cancha de Envigado mientras niños jugaban fútbol

Un alarmante incidente encendió las alertas en el deporte formativo de Antioquia y volvió a poner sobre la mesa los riesgos del uso de globos de mecha, una práctica prohibida pero que sigue ocurriendo en distintas zonas del país. Esta vez, el escenario fue la cancha auxiliar #2 del Polideportivo Sur de Envigado, donde un grupo de niños disputaba un partido de fútbol cuando un gigantesco globo incendiado cayó de manera inesperada sobre el terreno de juego.

El hecho se registró en plena jornada deportiva y generó momentos de pánico y confusión entre jugadores, entrenadores y padres de familia. El globo descendió aún con fuego activo, provocando una conflagración sobre el césped sintético de la cancha.

Según relataron testigos, la rápida reacción de los entrenadores y padres de familia fue determinante para evitar una tragedia. Apenas notaron la caída del globo en llamas, retiraron de inmediato a los menores del campo de juego y actuaron para controlar el fuego, que estuvo muy cerca de extenderse hacia las estructuras metálicas del cerramiento del escenario deportivo.

“Había niños jugando dentro de la cancha donde cayó el globo incendiado. Afortunadamente, tuvieron la precaución de correrlos a tiempo y no hubo personas lesionadas, aunque sí se presentaron afectaciones en la estructura deportiva”, explicó Karen Zárate, líder de Compañía del Cuerpo de Bomberos de Envigado, al referirse al incidente.

Aunque no se reportaron heridos, las autoridades municipales evalúan los daños ocasionados en la superficie sintética de la cancha, uno de los espacios más utilizados para el fútbol infantil y juvenil en el municipio. La administración local confirmó que se adelantan revisiones técnicas para determinar el alcance de las afectaciones y los costos de reparación.

Paralelamente, las autoridades iniciaron una investigación para identificar a los responsables del lanzamiento del globo. Con apoyo de cámaras de seguridad de la zona, se rastrea el posible punto de origen, que preliminarmente sería una finca ubicada en el sector del Alto de las Flores.

La Alcaldía de Envigado reiteró que, según el Decreto 545 de 2019, el uso de globos de mecha está totalmente prohibido en el municipio debido al alto riesgo que representan para la vida humana, el medio ambiente y la infraestructura pública.