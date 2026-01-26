Cartagena se prepara para correr: 9.500 atletas abrirán el calendario atlético del país con la Media Maratón del Mar

Cartagena volverá a convertirse en el epicentro del calendario nacional de grandes carreras atléticas con la realización de la novena edición de la Media Maratón del Mar, que se disputará el próximo 22 de febrero y reunirá a 9.500 corredores nacionales e internacionales. El evento consolida a La Heroica y al Caribe colombiano como escenarios protagónicos del running y del turismo deportivo en el país.

La competencia se correrá en las distancias de 21 kilómetros y 10 kilómetros, recorriendo algunas de las principales vías de la ciudad en un trazado que combina exigencia deportiva, paisaje urbano, mar y sectores históricos. Con el paso de los años, la Media Maratón del Mar se ha posicionado como una de las pruebas que marcan el inicio del año atlético en Colombia, convocando tanto a corredores recreativos como a atletas de alto nivel.

Del puerto a la meta: la carrera que convierte a Cartagena en vitrina mundial del atletismo

Las cifras reflejan el crecimiento sostenido del evento. Más del 80 % de los participantes llegarán desde más de 30 departamentos del país, lo que demuestra su alcance nacional. A esto se suma la presencia de cerca de 400 corredores internacionales, provenientes de 15 países, quienes se darán cita en Cartagena para vivir una experiencia deportiva única junto al mar Caribe.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es la equidad de género. El 50,2 % de los inscritos son hombres y el 49,8 % mujeres, una distribución poco habitual en este tipo de competencias y que reafirma al running como un deporte incluyente, accesible y sin distinciones.

La ciudad no solo funciona como escenario, sino como parte esencial de la experiencia. Correr junto al mar Caribe, atravesar sectores emblemáticos y partir desde el entorno portuario hacen de esta carrera un evento singular. De hecho, la Media Maratón del Mar es una de las pocas competencias en el mundo que inicia en un puerto, una característica que comparte con ciudades como Valparaíso, en Chile, y Rotterdam, en Países Bajos, lo que le otorga un sello distintivo a nivel internacional.

Como antesala a la competencia, los días 20 y 21 de febrero se realizará la Expo Media Maratón del Mar en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias. Este espacio reunirá cerca de 85 marcas relacionadas con el deporte, la salud, el bienestar y el estilo de vida, y espera recibir alrededor de 20.000 visitantes. Durante la feria se hará la entrega oficial de kits, de manera personal e intransferible, con presentación de documento de identidad físico y en jornada continua.

La programación deportiva se complementa con la carrera MMM Kids, dirigida a niñas y niños, con recorridos de 1 y 2 kilómetros, según la edad. Esta prueba se realizará el sábado 21 de febrero y refuerza el carácter familiar y formativo del evento, ampliando su impacto más allá de la alta competencia y promoviendo hábitos saludables desde la infancia.

“La Media Maratón del Mar es una plataforma que conecta deporte, ciudad y turismo. No se trata solo de correr 21 kilómetros, sino de vivir Cartagena desde otra perspectiva, integrando el esfuerzo deportivo con la riqueza cultural y lo que nos hace únicos como país y región”, explicó Carlos Martínez, director del evento.

El impacto de la carrera trasciende lo deportivo. La llegada de miles de corredores y acompañantes impulsa sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y el transporte, dinamizando la economía local y fortaleciendo a Cartagena como destino de turismo deportivo. Además, contribuye a la promoción de estilos de vida activos y a la construcción de una narrativa urbana en torno al deporte.

La Media Maratón del Mar cuenta con el respaldo de aliados estratégicos como el Grupo Puerto de Cartagena, la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, Contecar, ASICS, Sistecrédito, Gatorade y Agua Cristal, además del apoyo institucional de la Alcaldía Mayor de Cartagena, la Policía Nacional y la Armada Nacional, una articulación público-privada que sostiene la proyección del evento.

Con cada edición, la Media Maratón del Mar afianza su lugar como una plataforma de ciudad que integra deporte, turismo y experiencia internacional, posicionando a Cartagena como uno de los escenarios más relevantes del running en el Caribe.