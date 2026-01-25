Loterías de Boyacá y Cauca: Números ganadores de los sorteos realizados el sábado 24 de enero del 2026

Lotería de Boyacá y Cauca - Fotos: Tomadas de las redes de ambos sorteos y balotas generadas con IA el 24 de enero del 2026

Las loterías de Boyacá y del Cauca hacen parte del sistema de juegos de azar en Colombia y cumplen una doble función: ofrecer una opción de juego legal a los apostadores y generar recursos que se destinan principalmente al financiamiento del sector salud. Aunque comparten una estructura general, cada una tiene particularidades en su operación, sorteos y planes de premios.

Resultado de la Lotería de Boyacá jugada el 24 de enero del 2026

Número ganador: En minutos

Serie: En minutos

La Lotería de Boyacá realiza su sorteo una vez por semana, generalmente los sábados en la noche, y está autorizada y vigilada por Coljuegos. Los billetes se venden en fracciones, lo que permite a los jugadores apostar montos más bajos y aumentar el acceso al juego. Cada billete completo está dividido en varias fracciones, y el premio mayor se paga proporcionalmente según la cantidad adquirida.

El sorteo se desarrolla mediante baloteras que contienen los números del 0000 al 9999, de donde se extrae el número ganador del premio mayor. Además del premio principal, la Lotería de Boyacá cuenta con premios secos, aproximaciones y combinaciones especiales, lo que incrementa las posibilidades de obtener algún tipo de ganancia incluso si no se acierta el número exacto.

Una vez realizado el sorteo, los premios pueden reclamarse presentando el billete o fracción original en buen estado. Los premios menores se pagan en puntos autorizados, mientras que los de mayor valor deben reclamarse directamente ante la entidad. Parte de los ingresos obtenidos por la venta de billetes se transfieren al departamento para apoyar programas de salud pública.

Resultado de la Lotería de Cauca jugada el 24 de enero del 2026

Número ganador: En minutos

Serie: En minutos

La Lotería del Cauca también efectúa su sorteo semanal, tradicionalmente los sábados, y funciona bajo el mismo marco legal de las loterías oficiales del país. Al igual que otras loterías departamentales, vende billetes fraccionados, permitiendo que los jugadores participen con diferentes valores según el número de fracciones que compren.

El proceso del sorteo consiste en la extracción aleatoria de cuatro cifras que conforman el número ganador del premio mayor. La Lotería del Cauca ofrece, además del premio principal, una estructura de premios secos, series y aproximaciones, diseñadas para aumentar la frecuencia de premios y mantener el atractivo del juego para los apostadores.

Los recursos recaudados por esta lotería se destinan principalmente al sistema de salud del departamento del Cauca, convirtiéndola en una fuente importante de financiación social. El pago de premios sigue un procedimiento similar al de otras loterías oficiales: premios pequeños se reclaman en distribuidores autorizados y los mayores directamente con la entidad, cumpliendo los requisitos legales establecidos.