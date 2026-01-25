Jugador de Millonarios fue captado llorando justo antes de enfrentar a Junior

Un momento cargado de emoción se vivió en el estadio El Campín durante los actos protocolarios del partido en el que Mateo García fue titular con Millonarios, cuando el volante bogotano no pudo contener la emoción durante la entonación del himno de Bogotá y fue captado con lágrimas mientras lo escuchaba. La escena trascendió rápidamente en redes sociales y medios deportivos, donde aficionados y comentaristas destacaron la demostración sincera de sentimientos del jugador.

García, de 27 años, regresó al club de sus amores tras ser confirmado como uno de los refuerzos para la temporada 2026 en la Liga BetPlay, procedente del Once Caldas, tras un paso destacado por ese club donde se consolidó como pieza clave del medio campo. Su vinculación con Millonarios no solo responde a un proyecto deportivo, sino también a una relación afectiva profunda con la institución, equipo en el que se formó en las divisiones inferiores y del que siempre ha expresado ser hincha.

La escena se presentó precisamente en el momento en que los himnos resonaban en el coloso de la capital, capturada por las cámaras de la transmisión oficial. García, con la mirada baja y visiblemente conmovido, acaparó la atención por su evidente conexión emocional con el entorno, hecho que aficionados calificaron como una expresión del orgullo y el significado de defender los colores de Millonarios en casa.

El club azul no se ha comunicado sobre este episodio en particular, pero la reacción del mediocampista ha sido interpretada por seguidores y analistas como una muestra genuina del compromiso del jugador con la institución y la ciudad que lo vio nacer futbolísticamente.

Más allá del resultado deportivo de ese encuentro, el gesto de García añade una dimensión humana a la presencia de los refuerzos en el equipo embajador, reforzando la idea de que, para algunos futbolistas, vestir la camiseta de Millonarios representa un sueño personal además de un reto profesional.

La llegada de Mateo García al club continúa generando expectativa, no solo por su aporte en el campo, sino también por el vínculo afectivo que ha demostrado con la hinchada y los símbolos del club bogotano, algo que quedó plasmado en ese instante emotivo con los himnos.