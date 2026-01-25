Al Deportes Tolima se le cayó un fichaje en la ‘puerta del horno’ por culpa de un equipo checo

En las últimas semanas, uno de los nombres que más sonó como posible refuerzo para Deportes Tolima fue el del defensa colombiano Pablo Ortiz, central zurdo de 25 años con experiencia en varias ligas del mundo. La dirigencia del club ibaguereño había manifestado interés en sumar un zaguero con proyección internacional para fortalecer la defensa en la liga colombiana y en la participación del equipo en torneos internacionales, pero finalmente esa negociación no prosperó y Ortiz no llegará al Tolima para la temporada 2026.

Desde comienzos de enero, el nombre de Ortiz apareció en medios deportivos como una opción concreta para reforzar la defensa ‘vinotinto y oro’. Según reportes de la prensa, había un principio de acuerdo verbal entre Tolima y el club eslovaco DAC Dunajská Streda, dueño de los derechos del jugador, para un préstamo con opción de compra y así integrar al zaguero colombiano al plantel dirigido por Lucas González. Esa noticia levantó expectativas entre la hinchada dada la reputación del futbolista como defensor con buena salida de balón y sentido táctico.

Sin embargo, el rumbo de la negociación cambió rápidamente. En las últimas horas, se informó que el propio Ortiz viajará a la República Checa para someterse a exámenes médicos con el club FC Baník Ostrava, de la primera división checa, que habría tomado la delantera en la puja por sus servicios. Esa oferta de compra por parte de Baník Ostrava, en lugar de un simple préstamo, resultó más atractiva para el DAC Dunajská Streda, lo que llevó a que Tolima quedara fuera de la negociación y tuviera que descartar la llegada del defensor a su plantel.

El movimiento de Ortiz a Baník Ostrava implica que el jugador colombiano extenderá su trayectoria en el fútbol europeo, sumando un nuevo destino tras su paso por equipos como Houston Dynamo en la MLS, el DAC de Eslovaquia y periodos anteriores en clubes de Dinamarca y Portugal. Para Deportes Tolima, esta situación representa un revés en el mercado de fichajes, obligando a la directiva a seguir buscando alternativas para reforzar la zaga central antes de que cierre el periodo de inscripciones en la Dimayor.

La noticia también deja claro que, aunque existió interés genuino y se llegó a hablar de acuerdos preliminares, la realidad del mercado y las decisiones de los clubes europeos terminaron por frenar la llegada de Ortiz al fútbol colombiano. Ahora, el conjunto ‘Pijao’ deberá ajustar sus planes para mantener competitividad en la Liga BetPlay y en otros compromisos de la temporada, mientras el defensor colombiano inicia su nueva etapa en el balompié europeo.