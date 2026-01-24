Yaser Asprilla ya tiene nuevo club en Europa tras haber salido del Girona en busca de minutos para la Copa del Mundo

En una de las grandes noticias del mercado de pases de enero de 2026, el extremo colombiano Yaser Asprilla llegó a Estambul para oficializar su incorporación al Galatasaray SK, uno de los clubes más emblemáticos de Turquía. A sus 22 años, el joven atacante dejó atrás su etapa en el Girona FC de España para iniciar un nuevo capítulo en su trayectoria futbolística, con la misión de consolidarse en un proyecto ambicioso y con una hinchada exigente.

La operación, que se concretó en los últimos días de la ventana de transferencias de invierno, se cerró como una cesión con opción de compra obligatoria dependiendo de su participación en la temporada. El acuerdo entre Galatasaray y Girona podría llevar el costo total de la operación hasta 23 millones de euros, una cifra significativa si se considera la estructura de mercado y el rol que esperan darle al colombiano dentro del equipo.

El viaje de Asprilla hacia Turquía fue recibido con entusiasmo tanto por parte del club como por los aficionados, que no tardaron en recibirlo en el aeropuerto de Estambul. A su llegada, el colombiano no ocultó su alegría por unirse a la institución sarı-kırmızılı y expresó su compromiso con el proyecto y la afición. “Estoy muy feliz de estar aquí. Es un club muy grande y espero contribuir al éxito del equipo”, declaró durante su recibimiento en la capital turca.

La presentación de Asprilla en el Galatasaray representa una oportunidad clave para el futbolista de revitalizar su carrera. Después de llegar a Europa con grandes expectativas, primero al Watford FC y luego al Girona, donde fue fichado como una pieza de proyección, el colombiano no logró consolidarse como titular indiscutible en LaLiga, con cifras discretas en rendimiento ofensivo.

En Estambul, Asprilla se encontrará con un ambiente competitivo y ferviente, donde la presión por resultados es constante y la exigencia de la hinchada es parte del ADN del club. El entrenador del Galatasaray ha manifestado que espera que el colombiano pueda aportar dinamismo y creatividad en el ataque, e incluso se habla de la posibilidad de utilizarlo tanto como extremo como mediapunta en función del esquema táctico.

Además, la presencia de compatriotas en la liga turca, como el defensor Davinson Sánchez, con quien Asprilla tiene cercanía personal desde hace años, podría ayudarle a una mejor adaptación dentro y fuera de la cancha. El apoyo de figuras experimentadas será clave para que el colombiano pueda encontrar regularidad y confianza rápidamente.

La llegada de Asprilla al Galatasaray no solo fortalece el ataque del club, sino que también envía una señal de ambición: el equipo busca competir en la Süper Lig y en competencias europeas con un plantel equilibrado entre experiencia y juventud. Para el colombiano, este salto representa una nueva etapa donde tendrá la oportunidad de mostrar su talento en un entorno diferente y desafiante.

Ahora, con su llegada a Estambul completada, solo queda esperar que sea presentado oficialmente ante la afición y que su adaptación al estilo de juego turco sea rápida, en un contexto futbolístico lleno de expectativas.