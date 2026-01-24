Otros dos equipos del FPC se vieron afectado de cuenta del concierto de Bad Bunny

La Liga BetPlay 2026-I apenas comienza a tomar ritmo y ya enfrenta un protagonista inesperado fuera de las canchas. No se trata de un jugador ni de un técnico, sino de un fenómeno musical de talla mundial: Bad Bunny. Los conciertos del artista puertorriqueño en Medellín continúan generando efectos colaterales que ahora impactan de lleno al fútbol profesional colombiano.

La segunda fecha del campeonato, que inició este viernes 23 de enero, no solo ha tenido ajustes en horarios y logística, sino que dejó un episodio llamativo que involucra a otros dos equipos del FPC, obligados a modificar de manera drástica sus planes de concentración.

Sin hoteles en Medellín: solución de emergencia para clubes del FPC

La situación fue confirmada por el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, quien reveló que Deportivo Pasto tuvo que ser alojado en una finca a las afueras de Medellín debido a la escasez total de hoteles disponibles en la ciudad, colapsada por la llegada masiva de fanáticos al concierto de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot.

“Con todo ese problema que se ha presentado en Medellín por lo del concierto, nos tocó alojar a Deportivo Pasto en una finca porque no hay hotel”, explicó el dirigente en el programa Zona Libre de Humo, dejando en evidencia la magnitud del impacto.

El club nariñense tiene programado su compromiso ante Águilas Doradas, por lo que debía concentrarse en el Valle de Aburrá desde días antes. Sin embargo, la alta demanda hotelera obligó a improvisar una solución poco común en el fútbol profesional.

Tigres FC, otro afectado por el mismo problema

El caso de Deportivo Pasto no fue aislado. Tigres FC, equipo del Torneo BetPlay (segunda división), también sufrió la falta de hospedaje en Medellín y sus alrededores. El conjunto felino jugará este fin de semana frente a Leones FC en Itagüí, otro punto del área metropolitana que también se vio desbordado por la ocupación hotelera.

Los tres conciertos de Bad Bunny en Medellín no solo obligaron a reprogramar partidos en el Atanasio Girardot, sino que ahora afectan directamente la preparación de los equipos visitantes.