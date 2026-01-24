Edwin Cetré se va de Argentina y jugará en un club minado de colombianos

El traspaso de Edwin Cetré a Athletico Paranaense marca un nuevo capítulo en la carrera del atacante colombiano, que da el salto al fútbol brasileño tras destacarse en el balompié local. El club de Curitiba cerró su incorporación como parte de su estrategia para reforzar el frente de ataque de cara a la temporada, apostando por un jugador que combina velocidad, desborde y capacidad para romper líneas desde los costados.

Cetré, formado en el fútbol colombiano y con pasos por varios equipos del país, llega a Brasil luego de consolidarse como una de las piezas ofensivas más interesantes de la liga. Su rendimiento reciente llamó la atención de ojeadores del Paranaense, que ven en él un perfil ideal para el juego intenso y vertical que caracteriza al equipo rojinegro. El extremo se suma a un plantel que suele competir tanto en el ámbito local como en torneos internacionales, lo que representa un desafío mayor en su carrera.

Desde el entorno del jugador se ha destacado que el traspaso responde a un proyecto deportivo que prioriza su crecimiento. Paranaense es reconocido por potenciar futbolistas jóvenes y darles proyección continental, algo que pesó en la decisión. Además, la estructura del club, su metodología de trabajo y el estilo ofensivo fueron factores clave para que Cetré aceptara el reto de mudarse a Curitiba.

En lo deportivo, el colombiano aportará desequilibrio por banda, capacidad para jugar a pierna cambiada y una buena lectura para atacar espacios. Su velocidad y su uno contra uno pueden ser recursos importantes en un equipo que suele presionar alto y transitar rápido de defensa a ataque. El cuerpo técnico confía en que, con adaptación progresiva, pueda competir por un lugar en el once titular y convertirse en una alternativa constante.

El traspaso también tiene impacto para el fútbol colombiano, que continúa exportando talento a ligas exigentes de la región. La salida de Cetré confirma el interés que despiertan los jugadores del país en mercados como el brasileño, donde la intensidad y el nivel competitivo son altos. Para el jugador, es una oportunidad de medirse con rivales de jerarquía y seguir creciendo en un entorno que exige regularidad y mentalidad ganadora.

En los próximos días, Cetré se integrará a los entrenamientos del Paranaense y comenzará su proceso de adaptación al grupo, al ritmo del Brasileirao y a la vida en Curitiba. La expectativa es que pueda sumar minutos pronto y demostrar por qué el club apostó por él. Su traspaso no solo representa un cambio de camiseta, sino también un paso firme en la búsqueda de consolidarse como un futbolista de proyección internacional.