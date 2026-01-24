Alfredo Morelos volvió a ser presentado en Atlético Nacional y se confirma su continuidad

Atlético Nacional confirmó la continuidad de Alfredo Morelos en su plantilla para la temporada 2026, un anuncio que pone fin a varias semanas de incertidumbre y negociaciones entre el delantero colombiano y el Santos FC de Brasil, club que poseía sus derechos deportivos.

La directiva verdolaga logró cerrar el acuerdo esperado, tras un proceso que incluyó discusiones contractuales, reclamaciones por deudas salariales y estrategia negociadora tanto con el jugador como con la institución brasileña. Morelos, querido por la afición por su potencia goleadora y su entrega en la cancha, será oficialmente presentado como parte del plantel que afrontará la Liga BetPlay, la Copa Sudamericana y otros torneos internacionales en 2026.

El anuncio se da en un contexto de consolidación deportiva para Nacional, que, además de mantener su núcleo de figuras, refuerza su ambición de competir a nivel continental y responder a la exigente hinchada paisa. La continuidad de Morelos no solo fortalece el ataque del equipo, sino que también da seguridad a la planificación del cuerpo técnico para este año.

La negociación no fue sencilla. Durante las primeras semanas del año, Morelos y Santos estuvieron envueltos en un conflicto por una deuda salarial y primas impagas que el delantero reclamó e incluso estaba dispuesto a elevar ante la FIFA. Este reclamo, que rondaba varios millones de dólares, fue una barrera inicial para su traspaso, pero finalmente el jugador accedió a desistir de esa reclamación a cambio de la carta de libertad que facilitó su llegada a Nacional como agente libre.

El contrato que vinculó a Morelos con Nacional tiene una duración de tres años, lo que significa que el delantero estará bajo los colores verdolagas hasta al menos 2028. Esta extensión representa una apuesta a largo plazo por parte del club y una respuesta clara a las expectativas que existían tanto en la dirigencia como entre los aficionados.

Morelos se ha consolidado como uno de los futbolistas más influyentes de Nacional desde su llegada en 2024. Su aporte goleador y su presencia en momentos clave han sido determinantes en la obtención de títulos locales y en la competitividad del equipo en torneos internacionales.

Con su presentación ya confirmada, Alfredo Morelos se prepara para vestir de verde nuevamente, motivado por continuar su legado en uno de los clubes más ganadores del fútbol colombiano y con la misión de llevar al equipo a nuevos logros.