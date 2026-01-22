Tras la denuncia por abuso sexual, jugadores del Alianza Lima sufrieron agresiones y robos por parte de los propios hinchas

Un escándalo de carácter judicial y de seguridad sacudió al club Alianza Lima esta semana tras la denuncia por presunto abuso sexual presentada contra tres futbolistas del primer equipo, que a su vez detonó una reacción violenta de un sector de la barra organizada en el entrenamiento del plantel.

La denuncia fue dada a conocer el jueves 22 de enero de 2026 por medios argentinos y peruanos. Según el relato que obra en una causa judicial en Buenos Aires, una mujer de 22 años acusó a los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña de abuso sexual con acceso carnal. El hecho habría ocurrido en Montevideo (Uruguay), durante la pretemporada de Alianza Lima y su participación en la Serie Río de la Plata 2026. La denunciante relató que conocía previamente a Zambrano, con quien cenó antes de dirigirse al hotel Hyatt Centric, donde se hospedaba el equipo, y en ese contexto habría ocurrido el presunto abuso con la participación de los otros dos futbolistas. La mujer, según el documento judicial, sufrió un estado de shock y decidió no denunciar en Uruguay, retornando a Argentina por temor; una vez en su país, acudió a un hospital y presentó la denuncia formal ante la justicia.

Tras la difusión de la noticia, Alianza Lima emitió un comunicado oficial en sus canales institucionales señalando que separó “indefinidamente” a los tres futbolistas del primer equipo y que se inició un procedimiento disciplinario interno de acuerdo con el reglamento del club, además de manifestar disposición para colaborar con las autoridades en la investigación.

La repercusión dentro del entorno del club fue inmediata y dejó escenas de tensión en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva (Matute), en Lima. Un grupo de barristas vinculados al Comando Sur, la principal barra organizada de Alianza Lima, ingresó al recinto de entrenamiento tras conocerse la denuncia. Según corresponsales locales, unos 50 seguidores lograron forzar el acceso al estadio y se dirigieron hacia el campo donde se desarrollaba la práctica, con el objetivo de confrontar a los futbolistas implicados.

Aunque Zambrano, Trauco y Peña ya habían sido apartados y no se encontraban en el lugar, la irrupción de hinchas derivó en enfrentamientos con otros integrantes del plantel que sí estaban entrenando ese día, entre ellos Paolo Guerrero y Luis Advíncula. Varios medios peruanos informan que estos jugadores habrían sufrido agresiones físicas y golpes por parte de barristas durante el altercado en el predio deportivo.

Además de las agresiones físicas, se reportaron robos a algunos deportistas durante la irrupción, como en el caso de las zapatillas de Luis Advíncula, que habrían sido sustraídas en el tumulto, según reportes de la prensa peruana.

Los incidentes se dieron con presencia de fuerza pública y luego de varias horas de tensión, el plantel completo se retiró de las instalaciones sin ofrecer declaraciones públicas.

Este hecho singular ha generado atención mediática internacional por la naturaleza de la denuncia y la respuesta de los hinchas, que incluyó la invasión del centro de entrenamiento para reclamar directamente a la dirigencia y a los futbolistas presentes por la situación generada.