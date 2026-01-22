Santiago Arias ya habría conseguido nuevo equipo en Sudamérica y se trata de uno de los máximos ganadores de Copa Libertadores

El futbolista colombiano Santiago Arias está próximo a convertirse en nuevo jugador del Club Atlético Independiente de Avellaneda, en lo que sería uno de los movimientos más relevantes del mercado de fichajes sudamericano de inicio de 2026. La negociación se da después de que el lateral derecho quedara como agente libre tras finalizar su contrato con el Bahía de Brasil al término de la temporada 2025.

Arias, de 34 años y con pasado en la selección Colombia, ha sostenido conversaciones con el club argentino y, según reportes de medios especializados, ya existe un acuerdo verbal para su incorporación por dos temporadas. El contrato que está en ciernes vincularía al defensor con Independiente hasta diciembre de 2027.

El lateral derecho antioqueño llega a Independiente tras su paso por el Bahía, donde disputó 69 partidos oficiales, marcó dos goles y sumó cuatro asistencias durante su estadía en el fútbol brasileño. Su desempeño en esa liga le permitió consolidarse como uno de los defensores con más experiencia en Sudamérica, además de mantener presencia frecuente en las convocatorias de la selección colombiana bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo.

El interés de Independiente por Arias se da en medio de un proceso de reconfiguración del plantel de cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional Argentina. El club busca reforzar la posición de lateral derecho luego de la salida o posible salida de algunos jugadores que ocupaban ese sector, y el cuerpo técnico, liderado por Gustavo Quinteros, habría identificado en Arias un perfil con experiencia y recorrido internacional que puede aportar solidez defensiva.

La llegada de Arias al club de Avellaneda representaría la primera experiencia en el fútbol argentino para el zaguero colombiano, quien viene de una trayectoria que incluye etapas en el fútbol europeo con clubes como PSV Eindhoven y Atlético de Madrid, así como su participación en la selección nacional en dos Copas del Mundo.

El colombiano también ha estado en la mira de otros equipos en el presente mercado de pases, tanto dentro como fuera de la región, aunque la opción de Independiente ha ganado tracción en las últimas semanas, y su entorno espera definir formalmente los términos de su contrato próximamente.

La contratación de Arias llega en un contexto en el que el jugador busca continuidad y minutos de juego para fortalecer su condición física y competitiva de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, torneo para el cual aspira a ser incluido en la lista definitiva de la selección Colombia.

Independiente, por su parte, incorporará a un defensor con recorrido internacional y experiencia en competiciones de alto nivel, cerrando una de las negociaciones destacadas del mercado sudamericano en esta etapa inicial de la temporada.