No fue Marino, pero sí otro colombiano: Boca estaría comenzando a negociar por jugador del proceso de Néstor Lorenzo

En el contexto del mercado de transferencias de cara a la temporada 2026, Boca Juniors ha incluido el nombre del delantero Kevin Serna entre los posibles objetivos para reforzar su plantel, especialmente tras la caída de otras gestiones por extremos ofensivos. Según reportes de medios deportivos argentinos y sudamericanos, el club xeneize ha recibido el nombre de Serna como alternativa para ocupar un puesto en la zona de ataque, aunque hasta el momento no existen confirmaciones oficiales de acuerdos entre clubes ni de firma de contrato con el jugador.

Kevin Serna, futbolista nacido en Colombia y con experiencia en el fútbol peruano y brasileño, se desempeña como extremo o delantero. El atacante pertenece al Fluminense Football Club de Brasil, con contrato vigente hasta finales de 2027, según el registro oficial de la institución carioca. El club brasileño adquirió sus derechos económicos tras su paso por Alianza Lima y lo ha utilizado en competiciones nacionales e internacionales, incluyendo el Mundial de Clubes.

Los medios que cubren el fútbol argentino han señalado que, tras la frustración por no poder cerrar la contratación de otro colombiano, Marino Hinestroza, Boca evalúa posibilidades alternativas para reforzar la delantera y, en ese contexto, se ha barajado el nombre de Serna. El periodista Marcelo Nasarala, de Radio Splendid, mencionó que el nombre del extremo del Fluminense fue acercado a la dirigencia xeneize como una opción para esa posición ofensiva.

Diversas fuentes especializadas en mercado de pases han estimado valores de transferencia para Serna en el entorno de 5 a 7 millones de dólares, dependiendo de la negociación entre clubes y de la predisposición de Fluminense a desprenderse del jugador. Estas cifras responderían a la valoración que tiene su ficha en el mercado internacional, aunque no hay confirmación de una oferta formal presentada por Boca hasta el momento.

Además, el posible traspaso de Serna a Boca Juniors podría implicar movimientos financieros en otras instituciones que guardan porcentaje de sus derechos económicos. Por ejemplo, Alianza Lima conservó un porcentaje de la ficha del jugador tras venderlo a Fluminense, por lo que, si la operación se concreta, ese club peruano recibiría una parte del monto total de la venta.

Por ahora, la situación de Kevin Serna respecto a Boca Juniors se mantiene en el terreno de rumores y posibles negociaciones preliminares entre clubes, sin anuncios oficiales de parte de Boca, Fluminense o el propio jugador. Cualquier avance dependerá del interés formal del club argentino, de la disposición del Fluminense a negociar y de la aceptación del jugador a una eventual transferencia durante el presente mercado de fichajes.