Hugo Rodallega se inventó tremendo golazo de tiro libre y puso a rugir el Estadio El Campín

El partido de vuelta de la Superliga Colombiana 2026, disputado entre Independiente Santa Fe y Atlético Junior en el estadio El Campín de Bogotá, estuvo marcado por un ritmo competitivo desde el pitazo inicial. Tras el empate 1-1 en la ida en Barranquilla, ambos equipos buscaban ganar la serie y levantar el primer título oficial del año en el fútbol colombiano.

Santa Fe tomó la iniciativa temprano en el compromiso y aprovechó los espacios que Junior dejó en la zona media para generar opciones. A los pocos minutos del encuentro, el equipo cardenal encontró gol a través de Ewil Murillo, que adelantó a los locales con un remate que abrió el marcador en la primera mitad. La anotación temprana obligó a Junior a replantear su forma de atacar, intentando superar la presión alta de Santa Fe.

Con ese 1–0 parcial, el juego se volvió más táctico, con ambos conjuntos disputando fuerte cada balón en la mitad de la cancha. Junior tuvo algunos acercamientos, pero la defensa y el portero de Santa Fe respondieron a las situaciones que generaban los barranquilleros.

Cerca del final del primer tiempo, llegó un momento clave: Hugo Rodallega ejecutó un tiro libre desde el borde del área que se coló en la portería rival, sorprendiendo al arquero y ampliando el marcador para Santa Fe antes del descanso. El cobro fue preciso, con la pelota viajando por encima de la barrera y dejando sin reacción al guardameta, lo que desencadenó la celebración entre los aficionados presentes en El Campín.

Ese gol de tiro libre no solo amplió la ventaja 2-0 en el marcador, sino que también marcó un punto de inflexión en el desarrollo del juego. Con ese resultado, Santa Fe tomó mayor control territorial y obligó a Junior a adelantar sus líneas en busca de reducir distancias, lo que abrió más espacios para los ataques locales.

A partir de ese momento, el ritmo del partido se mantuvo intenso, con opciones para ambos equipos, aunque el segundo gol de Rodallega se consolidó como la acción que terminó de inclinar la balanza a favor de Santa Fe en el duelo definitorio de la Superliga.