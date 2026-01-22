Bucaramanga rompió el mercado de fichajes presentando a futbolista con valor de 3 millones de euros según Transfermarkt

Atlético Bucaramanga presentó oficialmente a Emerson Batalla como nuevo jugador para la temporada 2026 de la Liga BetPlay, marcando una de las incorporaciones más destacadas del mercado de fichajes en el fútbol colombiano. El extremo colombiano, de 24 años, fue anunciado por el club santandereano en los últimos días y ya ha sido registrado como parte de la plantilla que competirá tanto en el torneo local como en la Copa Conmebol Sudamericana.

Batalla, nacido en Tumaco el 30 de junio de 2001, llega a Bucaramanga tras su paso por el Esporte Clube Juventude de Brasil, donde disputó la temporada 2025. En el conjunto brasileño registró más de 30 apariciones oficiales, con siete goles y tres asistencias, números que acompañan su perfil ofensivo como extremo derecho con capacidad de desequilibrio por las bandas.

La dirigencia del Atlético Bucaramanga confirmó que se adquirió el 50 % de los derechos deportivos de Batalla, mientras que el 40 % continúa en manos del América de Cali y el 10 % restante pertenece al Talleres de Córdoba, club argentino que también ha formado parte de su carrera. El contrato firmado por el jugador lo vincula al equipo ‘Leopardo’ hasta diciembre de 2028, consolidando así un proyecto a mediano plazo con una figura joven en la ofensiva.

Uno de los datos más llamativos del fichaje es el valor de mercado del jugador, que según el portal especializado Transfermarkt está estimado en 3 millones de euros. Esta cifra convierte a Batalla en uno de los futbolistas con mayor valoración dentro de la Liga BetPlay actual, situándolo por encima de otros nombres cotizados del balompié colombiano y destacando su proyección internacional.

El anuncio se realizó poco después de que Bucaramanga confirmara otros refuerzos para la temporada, como Brandon Caicedo, Martín Rea y Jhon Freddy Salazar, completando así un bloque ofensivo replanteado por la dirección deportiva del club. Batalla también fue presentado en redes sociales con mensajes institucionales que resaltan sus cualidades como potencia, velocidad y capacidad de regate.

Desde el punto de vista competitivo, su llegada responde a la intención del club de fortalecer el ataque en la Liga BetPlay y en torneos internacionales, incorporando un jugador con experiencia en ligas de Brasil y Argentina, así como presencia en varios clubes de Colombia como América de Cali, Independiente Medellín, Santa Fe y Alianza FC.

Con Batalla ya integrado al plantel y presentado oficialmente, la atención de la afición y de los medios se dirigirá a sus primeros minutos con la camiseta auriverde, evaluando cómo se adapta al esquema táctico del entrenador y qué impacto tendrá en el rendimiento ofensivo durante la campaña 2026.