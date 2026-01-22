Así se jugará la segunda fecha de la Liga BetPlay donde ya tendremos algunos clásicos de nuestro país

La Fecha 2 de la Liga BetPlay DIMAYOR 2026-I se disputará entre el viernes 23 y el lunes 26 de enero, con once partidos distribuidos en cuatro días y en distintas plazas del país. La jornada marcará el primer bloque completo de competencia tras el inicio del campeonato y permitirá ver por segunda vez en acción a todos los equipos en el semestre después de la prueba inicial.

La programación se abre el viernes 23 de enero con dos compromisos. En Bogotá, Internacional recibe a Cúcuta Deportivo en horas de la tarde, en un duelo entre equipos que buscan afirmarse en este arranque de torneo. Más tarde, en Ibagué, Deportes Tolima será local ante Alianza FC, en el partido que cierra la jornada del viernes.

El sábado 24 de enero concentra cuatro encuentros. En la franja inicial, Deportivo Pasto enfrenta a Fortaleza CEIF en el estadio Departamental Libertad. Luego, Llaneros FC juega en Villavicencio ante Atlético Bucaramanga, en un cruce entre dos equipos que lograron arrancar con pie derecho el campeonato y esperan mantener la misma línea. En la noche, el estadio de Palmaseca será escenario del partido entre Deportivo Cali e Independiente Medellín, uno de los clásicos de la fecha, mientras que el cierre sabatino estará a cargo del duelo entre Boyacá Chicó y América de Cali en Tunja.

La actividad continúa el domingo 25 de enero con tres compromisos. En la tarde, Águilas Doradas recibe a Deportivo Pereira, encuentro que se disputará en el estadio Cincuentenario, siendo la nueva casa del club antioqueño. Posteriormente, en Bogotá, Millonarios será local ante Junior en El Campín, uno de los partidos más representativos de la fecha por el historial entre ambos clubes. La jornada dominical se cierra en Manizales con el choque entre Once Caldas e Independiente Santa Fe en el Palogrande.

La Fecha 2 concluye el lunes 26 de enero con un solo partido: Atlético Nacional recibe a Jaguares de Córdoba en el estadio Atanasio Girardot, en el compromiso que pone punto final a la segunda jornada del campeonato y que dejará ver nuevamente al equipo que parte como líder del campeonato en esta fecha, el verde paisa.

Con estadios activos en Bogotá, Ibagué, Pasto, Villavicencio, Palmira, Tunja, Manizales y Medellín, la segunda fecha ofrece un recorrido completo por distintas regiones del país y pone en marcha una nueva semana de competencia oficial dentro del calendario del fútbol profesional colombiano.