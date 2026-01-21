Deportivo Pasto anunció a su nueva gran estrella: Se trata de un exjugador del Athletic Club de Bilbao y Valencia

Deportivo Pasto confirmó la incorporación del arquero español Iago Herrerín como nuevo refuerzo para la temporada 2026. El club anunció su llegada tras completar los trámites contractuales y migratorios correspondientes, con el objetivo de fortalecer la plantilla en la posición de guardameta de cara al campeonato profesional colombiano. Herrerín arriba al fútbol colombiano después de una trayectoria desarrollada principalmente en España.

Iago Herrerín nació el 25 de enero de 1988 en Bilbao y se formó en las divisiones menores del Athletic Club. Su carrera profesional comenzó en el filial del equipo vasco y posteriormente tuvo pasos por clubes como el CD Leganés, el Real Zaragoza y la SD Huesca. También defendió el arco del Athletic Club en varias etapas, tanto en LaLiga como en la Copa del Rey, además de haber disputado compromisos en torneos europeos durante su etapa en Bilbao.

En los últimos años, Herrerín estuvo vinculado al fútbol español en la segunda división, acumulando experiencia en contextos de competencia exigente y con alta regularidad de partidos. Su perfil se caracteriza por la experiencia en torneos largos, el conocimiento de sistemas defensivos estructurados y la adaptación a distintos modelos de juego según los entrenadores con los que trabajó. Esa hoja de vida fue uno de los factores que tuvo en cuenta Deportivo Pasto en el proceso de análisis previo a su contratación.

El arquero llegó a Colombia a inicios de enero de 2026 y, tras su arribo, se sometió a los exámenes médicos de rigor y a las evaluaciones físicas del cuerpo técnico. Una vez superados estos pasos, firmó su contrato con el club nariñense por una temporada, con opción de extensión según el cumplimiento de objetivos deportivos y administrativos establecidos entre las partes. Posteriormente fue inscrito ante la Dimayor para quedar habilitado para competir en el torneo.

Desde el punto de vista logístico, el club coordinó su integración al grupo durante la pretemporada. Herrerín se sumó a los trabajos en la sede deportiva y comenzó el proceso de adaptación al entorno, a la altura de Pasto y a las condiciones climáticas propias de la ciudad. El cuerpo técnico programó sesiones específicas para su aclimatación, teniendo en cuenta que se trata de su primera experiencia en el fútbol sudamericano.

La llegada de Herrerín se da dentro de una estrategia del Deportivo Pasto orientada a reforzar zonas clave del campo con jugadores de recorrido internacional. En el caso del arco, el club buscó un perfil con experiencia, liderazgo y conocimiento de competiciones profesionales, aspectos que el español reúne según su trayectoria. Su contratación también implicó ajustes en la planificación del plantel y en la distribución de minutos en esa posición.

Con su arribo, Iago Herrerín inicia una nueva etapa en su carrera fuera de Europa. Deportivo Pasto, por su parte, suma un guardameta con pasado en el fútbol español y experiencia en diferentes categorías, integrándolo a su proyecto deportivo para la temporada 2026 dentro del fútbol profesional colombiano.